أخبار الأهلي اليوم | هجوم كيال على الإدارة .. والسومة أساسيًا أمام الاستقلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 15 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 15 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

ريجيكامب يتحدث عن "الافتتاحية" أمام الاستقلال .. والمسيليم يرصد عمل الروماني

تحدث الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الأهلي، اليوم الأربعاء، عن مواجهة فريقه أمام نظيره استقلال طهران الإيراني ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا.

ويسعى ريجيكامب لانطلاقة مميزة مع الأهلي، بداية من مشاركاته في دوري أبطال آسيا، أملًا في السير نحو اللقب وتحقيقه خلال النسخة الحالية. " اقرأ التفاصيل "

ريجيكامب يطبق خطته قبل مباراة الأهلي أمام الاستقلال الإيراني

حرص الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على شرح التكتيك الذي يريد تطبيقه أمام فريق الاستقلال الإيراني، في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ريجيكامب أوضح للاعبي الأهلي نقاط الضعف والقوة لدى الفريق الإيراني، خلال التدريب الذي أجري في مقر النادي بدلًا من رديف الجوهرة المشعة الذي سيستضيف المباراة.

ريجيكامب يستقر على مهاجمة الاستقلال بالسومة

استقر الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للأهلي، على الاعتماد على عمر السومة، لقيادة هجوم الفريق، خلال مباراة الاستقلال الإيراني، بدوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن ريجيكامب لم يستقر حتى الآن على الظهير الأيسر بدلًا من لوكاس ليما، الذي لم يتم تسجيله آسيويًا، حيث يتم المفاضلة بين هاني الصبياني أو الاستعانة بأحد لاعبي الوسط في هذا المركز.

كيال يكشف سبب أزمات الأهلي

كشف طارق كيال، المشرف السابق على فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب استقالته، وسبب أزمات النادي خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه وجد عدم رغبة في استمراره، مما دفعه للاستقالة.

وأشار كيال خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن مشكلة الأهلي سببها الإدارة الحالية والتي فقدت الثقة، ويجب أن تتغير، لأن كل نادي يحتاج لكبير يقود المرحلة، والأهلي يفتقد هذا الأمر "وفقًا لما قاله".