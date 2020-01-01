أخبار الأهلي اليوم | إصابة عسيري تبعده عن ضمك والأسرع في الوصول لـ 50 هدفًا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ...

سحب البساط وماكينة الأهداف .. هل أصبح حمدالله خطرًا قريبًا على السومة؟

منذ انضمامه للأهلي عام 2014 وأرسل عمر السومة إنذارًا شديد اللهجة للمهاجمين في الدوري السعودي إنه جاء من أجل كتابة التاريخ والمجد ووضع اسمه ضمن الأفضل بين هدافي الكرة السعودية.( طالع التفاصيل )

حمدالله وأسرع اللاعبين وصولًا لـ50 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين

دخل هداف النصر عبد الرزاق حمدالله وصانع ألعاب الهلال كارلوس إدواردو هذا الموسم قائمة اللاعبين الذين استطاعوا تسجيل 50 هدفًا على الأقل في الدوري السعودي للمحترفين، والتي تضم عديد النجوم المحليين والأجانب.( طالع التفاصيل )

وصول أهلي جدة إلى أبها استعدادًا لمواجهة ضمك

وصل فريق أهلي جدة إلى مدينة أبها من أجل الاستعداد لمواجهة ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة 27.

المزيد من الفرق

أهلي جدة يسعى لاستغلال روح اللاعبين العالية خلال الفترة الحالية بعد تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الهلال ضمن الجولة 26 من المنافسات بهدفين مقابل هدف.

عبدالفتاح عسيري يغيب عن مواجهة ضمك بسبب الإصابة

يغيب عبدالفتاح عسيري لاعب أهلي جدة الذي سينتقل إلى النصر في الموسم الجديد، عن مواجهة الراقي أمام ضمك المقرر لها غدًا ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الإعلامي وليد سعيد أن اللاعب شعر بآلام في الساق وفضّل الصربي فلادان ميلويفيتش إراحته خوفًا من تفاقم الإصابة.

اجتماع يضم العديد من "الأهلاوية" في منزل عضو الشرف خالد أبو راشد

اجتمع عدد من أعضاء شرف النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء سابقين ومجموعة من الإعلاميين في منزل المحامي خالد أبو راشد عضو شرف النادي للنقاش حول أوضاع النادي وطرق دعمه.

وأكد عبد الإله مؤمنة رئيس النادي أن الأمير منصور بن مشعل لم يبتعد عن الفريق، مضيفًا "الأمير منصور لم يبتعد عن النادي، بل مجرد ترك الإشراف عن فريق الكرة لعدة ظروف، لكنه أساس تحقيق طموحات الجماهير الأهلاوية وفي المستقبل القريب".

أضاف "الأمير منصور لا ينتظر منصب بل هو ركيزة أساسية في الأهلي سواء في عهد الإدارة الحالية أو السابقة أو التالية، دورنا الأساسي الذي سنقوم به جميعًا هو حب الكيان ودعمه، الأهلي لم يعتد سوى المنافسة وسيعود لذلك بتكاتف ودعم الجميع، والباب مفتوح للجميع ليُساعد".

الاتحاد الآسيوي يدرس مشاركة اللاعبين الجدد بدوري الأبطال

أخبار جيدة للنادي الأهلي بشأن دوري أبطال آسيا، إذ سيتمكن من قيد مدافعه الجديد. التفاصيل هنا

بعد استقالته .. منصور بن مشعل يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي

المشرف العام على الكرة سابقًا في الأهلي يُودع الجماهير برسالة مهمة. التفاصيل هنا

رسميًا .. تطبيق تقنية "فار" في دوري أبطال آسيا

تقنية الفيديو ستُطبق في مباريات دوvي أبطال آسيا التي ستقام في قطر. التفاصيل هنا

الأهلي يفقد مدافعه أمام ضمك، وتحذير قوي من ميلويفيتش للاعبيه

الأهلي يُواصل استعداداته لمواجهة ضمك في الدوري السعودي، ومدافعه لن يلعب للمباراة الثانية على التوالي. التفاصيل هنا

الاتحاد الآسيوي يؤمن سكن فرق دوري الأبطال .. وطلب خاص من السعودية

تطورات في ملف استعدادات الأندية السعودية للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020. التفاصيل هنا