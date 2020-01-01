أخبار الأهلي اليوم | حالة كورونا بالفريق وإصابة أفشة ووحيد بالمران

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020.

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رسميًا .. كهربا يعلن إصابته بكورونا

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري، رسميًا اليوم الخميس، ثبوت إيجابية عينة مسحة كورونا، التي أجراها قبل مواجهة أبو قير للأسمدة. ( طالع التفاصيل )

إصابة أفشة ووحيد

شهد مران الأهلي اليوم الخميس، تعرض الثنائي محمد مجدي "أفشة" ومحمود وحيد، للإصابة خلال كرات مشتركة مع زملائهم.

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أفشة تعرض لإصابة في الوجه، استدعت تدخل خالد محمود؛ طبيب الفريق، لخياطة الجرح، أما وحيد فقد اشتكى من كدمة في كاحل القدم.

موعد عودة معلول وجيرالدو

كشف سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، عن موعد عودة الثنائي التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، من بلادهم، بعد انتهاء معسكري منتخبي بلادهما.

وأوضح مدير الكرة، للموقع الرسمي لناديه، أن التونسي سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، أما جيرالدو فيشارك غدًا الجمعة بصورة طبيعية.

جلسة بين بانون وعبد الحفيظ

عقد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع المغربي بدر بانون؛ مدافع الفريق الجديد، والذي حضر اليوم إلى مقر النادي لأول مرة بعد وصوله للقاهرة بالأمس.

ومن المقرر أن يخضع بانون لبرنامج خاص من أجل إعداده للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

بيكهام يؤكد اقترابه من الأهلي

أكد أحمد رمضان "بيكهام"؛ لاعب وادي دجلة، أن صفقة انتقاله للأهلي قاربت على الانتهاء.

وقال بيكهام، في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "المفاوضات لا تزال جارية، لكنها قاربت على الانتهاء، هي فقط مسألة وقت".

محمد الشناوي: المشاركة بمونديال الأندية حلمي ولست قلقًا من مصطفى محمد

حرص محمد الشناوي، حارس مرمى فريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير فريقه، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، متحدثًا عن ما دار داخل منتخب مصر في المعسكر الأخير. ( طالع التفاصيل )

يوسف بلايلي يكشف عن سبب رفضه للأهلي المصري وطلب تشافي لضمه

تحدث يوسف بلايلي نجم نادي قطر، عن كواليس رفضه العديد من العروض بعد الرحيل عن الأهلي السعودي، ولماذا لم يلعب في الدوري المصري؟ ( طالع التفاصيل )

معوض: نهائي دوري الأبطال لم يسيطر على منتخب مصر

تحدث سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، عن حالة معسكر الفراعنة في ظل إقامته قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي. ( طالع التفاصيل )

تقارير صادمة .. "كاف" قد يؤجل نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي داخل مصر سيتحكم بشكل كبير في مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي. ( طالع التفاصيل)