أخبار الأهلي اليوم | إصابة جونيور أجايي ووصول بدر بانون

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020.

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بدر بانون: سأجتهد لكسب ثقة جماهير الأهلي وأشكر نادي الرجاء

عبر المغربي بدر بانون، المدافع المنتقل حديثًا لصفوف النادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء، مبديًا امتنانه لناديه السابق الرجاء البيضاوي المغربي.

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وانتقل بدر بانون لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم قادمة، بعد الاتفاق بين إدارتي الأهلي والرجاء البيضاوي على ضم المدافع الدولي. " اقرأ التفاصيل "

متولي يخضع لفحص طبي لتحديد المرحلة الثانية من العلاج

يخضع محمود متولي، مدافع فريق النادي الأهلي، غدًا الخميس لفحص طبي، تحت إشراف أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية للنادي.

ومن المقرر أن يتم تحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له متولي حاليًا، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، حيث أكد خالد محمود طبيب فريق الأهلي على أن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم الأربعاء، وحالته مطمئنة للغاية.

طبيب الأهلي: إصابة أجايي وسيتم تقييم حالته

أكد خالد محمود، طبيب فريق النادي الأهلي، على أن النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأحمر، سيخضع لفحص طبي، من أجل تقييم حالته عقب إصابته في مران الفريق، استعدادًا لمواجهة أبو قير في ربع نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل.

خالد محمود قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أجايي تعرض للإصابة في نهاية المران، وسيخضع لفحص طبي لتقييم حالته".

تدريبات الأهلي .. مشاركة السولية وتأهيل هاني

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، انتظام عمرو السولية، بعد عودته من معسكر المنتخب المصري، بسبب غيابه عن مباراة توجو بسبب الإيقاف.

واستكمل محمد هاني وطاهر محمد طاهر لاعبا فريق الأهلي، تنفيذ برنامجيهما التأهيليين، من أجل التعافي من الإصابة، وذلك بتأدية جلسة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، على هامش المران الجماعي.