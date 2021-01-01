أخبار الأهلي اليوم | "الراقي لن يعود أبدًا" وبديل فتوحي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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بديل فتوحي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، وضع حسين المقهوي، كبديلًا لإدريس فتوحي، خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام الفتح، إذ يغيب الأخير لتراكم البطاقات.

وأشارت إلى أنه سيبدأ في تجهيز المقهوي بدءًا من تدريبات اليوم.

الأهلي ينتعش بعودة نجميه بعد التوقف

أكدت مصادر صحيفة "الرياضية" أن ثنائي الأهلي ألفيس ساريتش ومباي نيانج، سيكونان جاهزين بشكل كامل للمشاركة في المباريات الرسمية بعد فترة التوقف، إذ اقترب الأول من إنهاء برنامجه اللياقي، فيما يواصل ناينج برنامج التأهيلي، حيث نجح في إنقاص وزنه بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

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