أخبار الأهلي اليوم | طلبات مالية كبيرة لآل فتيل .. وإلزام الراقي بمبلغ كبير

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 4 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 4 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الأهلي يكشف حقيقة خصم نقاط منه بسبب قضية دجانيني

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، حول خصم نقاط منه هذا الموسم، بسبب قضية لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، لاعب الفريق السابق.

دجانيني رحل عن صفوف الأهلي بعدما قام بفسخ عقده، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من جانب إدارة ناديه، ليرحل عن صفوف الراقي. " اقرأ التفاصيل "

رئيس الأهلي يتحدث عن مصير غريب وآل فتيل والمؤامرات الداخلية

كشف عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن موقف ثنائي الفريق عبد الرحمن غريب ومحمد آل فتيل، متحدثًا عن الأزمات التي تحدث داخل النادي خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن هناك مفاوضات مع عبد الرحمن غريب من أحد الأندية لضمه، بالإضافة إلى رفض محمد آل فتيل تجديد عقده مع اقتراب دخوله في الفترة الحرة، حيث اشترط الحصول على 6 ملايين ريال في الموسم الواحد. " اقرأ التفاصيل "

آل فتيل يبلغ الأهلي بطلباته المادية .. والمغالاة تُبعد منافسين الراقي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن طلبات محمد آل فتيل مدافع النادي الأهلي من أجل تمديد عقده خلال الفترة المقبلة بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الراقي.

محمد آل فتيل دخل الفترة الحرة في عقده مع الأهلي خلال شهر يناير الماضي، وأشارت تقارير إلى أن إدارة النادي تحاول تمديد عقده كونه من أفضل المدافعين. " اقرأ التفاصيل "

إلزام الأهلي بدفع مبلغ كبير لصالح نادي الفتح

ألزمت غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي، النادي الأهلي بدفع مبلغ كبير لنادي الفتح، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارها بإلزام النادي الأهلي، بدفع مبلغ 6 ملايين ريال لنادي الفتح، نظير اتفاقية انتقال اللاعب المحترف محمد المجحد، ودفع مبلغ 5 آلاف كرسوم تقديم الدعوى. " اقرأ التفاصيل "