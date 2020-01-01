أخبار الأهلي اليوم | موعد قدوم بانون للقاهرة، وصراع ثلاثي على بادجي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 9 نوفمبر 2020.

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تقارير مغربية تكشف موعد التحاق بدر بانون بالأهلي

أوضح موقع Le360 المغربي أن بدر بانون مدافع الرجاء المغربي يستعد حاليًا للخضوع لفحص المسحة الطبية الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل التوجه إلى القاهرة يوم الأربعاء القادم للالتحاق بناديه الجديد "الأهلي المصري"، الذي وقع معه عقدًا يمتد لثلاث سنوات قادمة.

وأضاف الموقع المغربي أن زوجة بانون أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا، وسيتضح موقف اللاعب بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.

المصري: الأهلي لا يتعامل معنا، ولا نعرف السبب!

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي أن النادي الأهلي لا يتعامل معهم أبدًا فيما يخص سوق الانتقالات، مضيفًا لبرنامج ملعب الصقر الإذاعي "الأهلي لا يأخذ منا ولا يُعطينا أي لاعب، ولا أعلم سبب ذلك".

أضاف "إن أراد لاعب ما من المصري يُراوغ كثيرًا وفي النهاية تفشل الصفقة. أتمنى أن يكون بيننا تعاون مثمر في الفترة القادمة".

وعن إمكانية ضم الثنائي أليو بادجي وجيرالدو، قال حلبية "المدرب علي ماهر لم يطلب أي لاعب من الأهلي حتى الآن، لكنه قد يفعل مستقبلًا".

صراع ثلاثي على التعاقد مع مهاجم الأهلي

كشفت أحمد حسن عبر برنامجه الإذاعي "ملعب الصقر" صباح اليوم النقاب عن صراع ثلاثي بين أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب والبنك الأهلي على التعاقد مع أليو بادجي مهاجم الأهلي بالإعارة الموسم القادم.

وأوضح أن بادجي خرج من حسابات المدرب بيتسو موسيماني لكن رحيله مؤجل حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا لرغبة المدرب الاستفادة من كافة الأوراق المتاحة خوفًا من أي إصابات رياضية أو بفيروس كورونا.

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