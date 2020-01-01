أخبار الأهلي اليوم | عودة 4 معارين، وتطورات مثيرة في أزمة "كهربا فضل"

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 2 نوفمبر 2020.

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الأهلي يُعلن عودة هذا الرباعي من الإعارة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن المدرب بيتسو موسيماني استقر على عودة 4 لاعبين معارين لصفوف النادي الموسم القادم، وهم صلاح محسن مهاجم سموحة وأكرم توفيق لاعب وسط الجونة ومحمد شريف جناح إنبي وناصر ماهر صانع ألعاب سموحة.

ورفض عبد الحفيظ التطرق لوضع أحمد الشيخ وإمكانية خروجه بالإعارة للاتحاد أو غيره من الأندية، موضحًا أن كل تلك الملفات مؤجلة حتى انتهاء دوري أبطال أفريقيا.

البدري يطلب خضوع الشحات لفحص طبي لحسم موقفه من المنتخب

أعلن اتحاد كرة القدم المصري خضوع حسين الشحات جناح الأهلي لفحص طبي تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا بطلب خاص من المدير الفني حسام البدري، وذلك للوقوف على حقيقة إصابته وحسم موقفه من اللعب مع المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولية القادمة من عدمه.

وأوضح الاتحاد أن النتائج ستُوضع أمام البدري خلال الساعات القادمة لاتخاذ القرار المناسب.

سيد عبد الحفيظ: لا عروض خارجية لأفشة

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وجود أي عرض خارجي للاعب وسط الفريق محمد مجدي أفشة، ذلك تعقيبًا على حديث وكيل اللاعب بوجود عرض من سلتيك الاسكتلندي.

وقال عبد الحفيظ "لا مجال للحديث حاليًا عن أي عروض خارجية للاعبين، كل تركيزنا على نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن وجود أي عرض خارجي لأي لاعب لا يُعيبه بل هو دليل نجاحه. لم نتلق أي عرض لأفشة من الخارج".

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