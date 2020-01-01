أخبار الأهلي اليوم | أزارو يتنازل للرحيل ومنافسة على الشيخ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 27 مايو 2020 ..

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عرض بلجيكي يهدد تعاقد الأهلي مع نجم مازيمبي

كشفت بعض التقارير الصحيفة عن عائق يقف أمام إتمام الأهلي لصفقة الكونغولي جاكسون موليكا؛ مهاجم مازيمبي الكونغولي، إذ أنه تلقى عرضًا بلجيكيًا مغريًا، مما جعل من الصعب موافقة إدارة النادي الكونغولي على عرض القلعة الحمراء.

عرض تونسي لجيرالدو

أوضحت بعض التقارير الصحفية أن نادي النجم الساحلي التونسي يسعى للظفر بخدمات الأنجولي جيرالدو؛ لاعب الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إذ طلب شرائه نهائيًا وليس على سبيل الإعارة.

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أزارو يتنازل للرحيل عن الأهلي

أكدت بعض التقارير الصحفية المصرية أن المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي المعار إلى نادي الاتفاق السعودي، تلقى عرضًا من نادي الشباب السعودي، للظفر بخدماته في الصيف المقبل.

المزيد من الفرق

وأوضحت التقارير أن اللاعب طالب إدارة القلعة الحمراء بتخفيض سعر بيعه، حتى يتسنى له الرحيل في الصيف المقبل، إذ يريد الأهلي الحصول على 3 ملايين دولار، للاستغناء عنه.

منافسة على الشيخ

كشفت تقارير صحفية مصرية عن تلقي أحمد الشيخ؛ لاعب الأهلي، عن عرضين من ناديي إنبي ومصر للمقاصة، اللذين يريدان الحصول على خدمات سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

اجتماع الخطيب مع الإدارة المالية

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعًا ظهر اليوم مع الإدارة المالية؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع مناقشة الكابتن الخطيب – الإدارة المالية – في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا.

كما تطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.

الهارب معروض على الزمالك

زعمت بعض التقارير الصحفية قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الإيفواري سليماني كوليبالي؛ مهاجم الأهلي الهارب ولاعب النجم الساحلي التونسي الحالي، على نادي الزمالك، للانضمام له في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن ملف اللاعب أمام الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق، لحسم مصيره سواء بالموافقة أو الرفض.