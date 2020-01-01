أخبار الأهلي اليوم | وليد سليمان قطع شرايينه من أجل التوقيع

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 ..

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شوقي غريب يتمنى بقاء رمضان صبحي في الأهلي

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه من مصلحة المنتخب استمرار إعارة رمضان صبحي المحترف بصفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي مع الأهلي لمدة موسم آخر.

المهدي سليمان يكشف كواليس انتقال وليد سليمان للأهلي

كشف المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز، عن واقعة لجوء وليد سليمان لاعب الأهلي الحالي، لقطع شرايينه من أجل الانضمام للفريق الأحمر.

شيحة يستبعد رحيل باهر المحمدي للأهلي

أكد محمد شيحة وكيل أعمال باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي، صعوبة رحيل اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك وقال : "قيمة باهر لن تقل عن 200 مليون جنيه".

المهدي سليمان : إكرامي سيكون بديلاً لي

المهدي سليمان : "إذا انتقل شريف إكرامي إلى بيراميدز بالفعل، فسيكون بديلًا لي كما هو الحال مع أحمد الشناوي حاليًا". طالع التفاصيل