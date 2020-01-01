أخبار الأهلي اليوم | صراع لضم بن عيادة والبحث عن أموال ستوك سيتي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 15 مايو 2020 ..

تقارير: صراع بين الأهلي والزمالك وفريقان لضم حسين بن عيادة

أكدت تقارير صحفية جزائرية، على أن هناك 4 فرق تتنافس من أجل ضم حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق نادي شباب قسنطينة الجزائري، بعد اقتراب انتهاء عقده مع ناديه.

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وينتهي عقد حسين بن عيادة رفقة شباب قسنطينة بنهاية الموسم الحالي، حيث يرفض تجديد عقده مع فريقه، ليرحل عن صفوفه مع نهاية الموسم في صفقة انتقال حر. " اقرأ التفاصيل "

أيمن منصور: كنت قريبًا من تدريب النادي الأهلي

أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، على أنه كان قريبًا من الانضمام للجهاز الفني للنادي الأهلي، بعدما خاطبه المدرب البرتغالي نينو فينجادا للعمل معه بالقلعة الحمراء عام 2009.

منصور قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "تحدث معي فينجادا، ولم أمانع رغم انتمائي للزمالك، فنحن في عصر احتراف، وكنت أعمل خارج مصر في هذا الوقت، والأهلي والزمالك لا يمكن رفضهما، ولكن الأمر لم يتم".

وتابع: "الأهلي وفينجادا تراجعا عن الصفقة، ليقود تدريب الفريق الأحمر حسام البدري.

أيمن أشرف: فشلت في اختبارات الزمالك

كشف أيمن أشرف، مدافع الأهلي ومنتخب مصر، عن أنه فشل في اختبارات نادي الزمالك، قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء، في عمر الـ6 سنوات.

وتابع: أنا من أسرة زملكاوية، وذهبت لاختبارات الأهلي، واستطعت التسجيل من أول لعبة، وبدر رجب رئيس قطاع الناشئين بالأهلي سابقًا، صاحب الفضل الكبير عليّ وساعدني كثيرًا واستفدت منه الكثير".

الخطيب يتابع قضية الأهلي ضد ستوك سيتي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على متابعة آخر تطورات قضية القلعة الحمراء ضد ستوك سيتي الإنجليزي، التي تم تصعيدها إلى المحكمة الفيدرالية الإنجليزية، لاسترداد ملايين النادي لدى النادي الإنجليزي.

ستوك سيتي لم يسدد باقي مستحقات ضم رمضان صبحي حتى الآن، والتي تبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه إسترليني، ويسعى الأهلي لاسترداد أمواله.