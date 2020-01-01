أخبار الأهلي اليوم | تحذير من سيد عبدالحفيظ والإسماعيلي ينتظر موقف حسين السيد

حسام عاشور : سعيد كوني أحد أبناء الأهلي

حرص حسام عاشور قائد فريق الأهلي، على تهنئة المارد الأحمر وجماهيره بمرور 20 عامًا على تتويجه بلقب نادي القرن الأفريقي.

وقال "عاشور" في تصريحات لقناة "الأهلي": "سعيد بكوني أحد أبناء نادي الأهلي، وكنت أحد أفراد منظومته العظيمة الشاهدة على إنجازاته وبطولاته".

وأضاف "عاشور": "أكثر ما يشرفني ويسعدني أنني كنت أحد أكثر اللاعبين المتوجين بالبطولات مع الفريق، لاسيما وأنني نجحت في حصد 36 بطولة مع الفريق في مختلف المسابقات".

هاني رمزي : لولا الاهلي ما أصبحت لاعب كرة قدم

قال هاني رمزي لاعب الأهلي السابق، أنه سعيد بلعبه بقميص الأهلي، يومًا ما، وأضاف "رمزي" في تصريحات عبر قناة "الأهلي" في احتفالية مرور 20 عامًا على تتويج القلعة الحمراء بلقب نادي القرن: "دخلت اختبارات نادي الأهلي، بصحبة والدي، وكنت سعيدًا حينما جرى اختياري، لأبدأ مسيرتي مع القلعة الحمراء".

وأضاف رمزي: "لولا الأهلي، ما أصبحت لاعب كرة قدم، فضلاً عن انضمامي للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، بعد خمس مباريات فقط مع الدرجة الأولى بالقلعة الحمراء".

الإسماعيلي مهتم بضم حسين السيد

جدد مسؤولو الإسماعيلي، مفاوضاتهم لضم حسين السيد ظهير أيسر الاهلي، المعار إلي الصفاقسي التونسي.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي الدروايش، خاطبوا اللاعب من قبل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الجانب المادي حال دون إتمام التعاقد حيث طلب اللاعب 5 ملايين جنيه في الموسم، وهو ما رفضة مسؤولو الدروايش.

تحذير من سيد عبدالحفيظ

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللاعبين من خرق الإجراءات الوقائية والنزول الي الشارع أو التجمعات الكبيرة خلال الفترة الحالية.

وأبلغ عبدالحفيظ اللاعبين، بضرورة الالتزام بالمنزل خلال الفترة الحالية للحفاظ على سلامتهم، والابتعاد كل البعد عن النزول إلي الشارع لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.