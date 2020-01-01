أخبار الأهلي اليوم | نصيحة لكهربا بالرحيل وحقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

عمرو السولية : ربط اسمي مع طارق حامد شرف كبير

أكد عمرو السولية متوسط ميدان الأهلي، أن طارق حامد لاعب نادي الزمالك لاعب مجتهد ومؤثر للغاية، وذو أخلاق عالية، ويستحق المكانة الكبيرة التي يحتلها خلال الفترة الحالية مع النادي والمنتخب.

وقال "السولية"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": "الصراع وربط اسمي مع طارق حامد شرف كبير لي ولطارق، المقارنة بيني وبينه شرفية، وعلاقتي به جيدة".

رضا عبدالعال ينصح كهربا بالرحيل عن الأهلي

وجه رضا عبدالعال٬ نجم الأهلي والزمالك السابق نصيحة إلى محمود عبدالمنعم "كهربا"، نجم القلعة الحمراء، بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للفريق رينيه فايلر.

وقال "عبدالعال"، في حديثه خلال برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أنصح كهربا بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما خرج من حسابات فايلر خاصة عقب مباراة السوبر أمام الزمالك".

رمضان صبحي : الزمالك لم يفاوضني

أكد رمضان صبحي، جناح النادي الأهلي، أن مسئولي نادي الزمالك لم يدخلوا في مفاوضات معه من أجل الحصول على خدماته بنهاية الموسم الجاري، لعلمهم بانتمائه للقلعة الحمراء، واستحالة لعبه لغير الأهلي.

أحمد شوبير : بعض الأندية لا تُمانع منح الأهلي لقب الدوري

علق الإعلامي أحمد شوبير على موقف الدوري المصري الممتاز من العودة خلال الفترة المقبلة، بعدما توقف بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي يهدد استكمال المسابقات حول العالم.

وقال "شوبير"، عبر برنامج "أون تايم سبورت"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": "حتي هذه اللحظة استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمر شبه مستحيل بالنسبة لكل الأندية، وأغلب أندية الدوري، تطالب منح النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وإلغاء الهبوط والصعود مع الاستعداد لعودة النشاط مجددًا فور اختفاء هذا الوباء".