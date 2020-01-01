أخبار الأهلي اليوم | بيراميدز ينفي مفاوضات رجب بكار وطارق سليمان يكشف موقفه من الزمالك

بيراميدز ينفي مفاوضات الأهلي لضم رجب بكار

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز وصول أي عروض من أجل الحصول على خدمات أي لاعب من صفوف الفريق، مُشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للنادي هو المشاركة بدوري أبطال إفريقيا والمنافسة على كل البطولات.

وأكمل :"الأهلي والزمالك يتحدثون عن رجب بكار، الظهير الأيمن ؟ لا توجد أي مفاوضات رسمية حتى الآن، أما عن مفاوضات الوكلاء فهم يتناقشون طوال العام حول تلك الأمور".

طارق سليمان لا يُمانع العمل في الزمالك

صرح طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق في الأهلي، بأن الاحتراف قد يجعله يوافق على العمل في الزمالك وفقًا للظروف التي تواكب العرض، كما أوضح أن حسام البدري طلب انضمامه للجهاز الفني للمنتخب.

وقال طارق سليمان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "قد أوافق على العمل في الزمالك، هذا الأمر مرتبط بالظروف التي يأتي فيها العرض، كما أن محمود الجوهري تولى تدريب الزمالك وهذا أمر احترافي."

سمير كمونة : تلقيت عرضين من برشلونة ودورتموند بعد أمم إفريقيا 98

أشار سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، أنه تلقى 4 عروض أوروبية عقب مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 98، من بينهم عرضا من فريق برشلونة.

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" : خلال أمم أفريقيا ببوركينا فاسو 98 كان هناك مندوبين من أكبر أندية العالم يتابعون البطولة، وكانوا منبهرين بلاعبي منتخب مصر".

وواصل كمونة:" بعد بطولة 98 تلقيت 4 عروض احتراف أوروبية، من بينهم برشلونة وبروسيا دورتموند وأولمبياكوس، وكايزرسلاوترن الألماني".

الأهلي يُخطط لعودة التدريبات

يبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي طريقة عودة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف الطويلة الجارية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه يتم دراسة العديد من الأمور استعدادًا لعودة الفريق للتدريبات، مُشيرًا إلى احتمالية التعاقد مع عنصر جديد للانضمام إلى الجهاز الفني.