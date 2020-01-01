أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات مع محمد إبراهيم وشكوى جديدة ضد السعيد

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 5 سبتمبر 2020 ..

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الأهلي وبيراميدز يفاوضان محمد إبراهيم

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك مفاوضات من جانب الأهلي وبيراميدز، من أجل ضم محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير على أن المحادثات مع اللاعب حدثت من جانب بعض الوسطاء، سواء من الأهلي أو بيراميدز، من أجل ضم محمد إبراهيم.

مانويل جوزيه يشيد بمروان محسن مهاجم الأهلي

أشاد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بمهاجم الفريق الأحمر مروان محسن، حيث اختاره رجل مباراة فريقه أمام وادي دجلة.

جوزيه قال عبر قناة الأهلي: "من وجهة نظري مروان محسن يستحق أن يكون رجل المباراة، بالرغم من وجود فرص كثيرة متاحة أمامه للتسجيل".

الأهلي يقدم شكوى جديدة ضد عبد الله السعيد

تقدم النادي الأهلي بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، من أجل الحصول على الشرط الجزائي في العقد الثلاثي.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الأهلي لم يستسلم في قضيته ضد عبد الله السعيد، من أجل الحصول على حقوقه.

تدريبات الأهلي .. جلسة بين فايلر وعبد الحفيظ والسولية يواصل التأهيل

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، جلسة تنسيقية بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشأن الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالفترة المقبلة.

وخاض الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات تدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش.