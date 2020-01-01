أخبار الأهلي اليوم | التفاوض مع بيكهام وموسيماني يطلب تقريرًا عن المصابين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر تغيير النادي الأهلي الجهاز الفني برحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

تشكيل الأهلي المتوقع في انطلاقة موسيماني

استقر الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيل الفريق الأحمر، لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

الهجوم: جيرالدو دا كوستا، أليو بادجي، كهربا.

موسيماني يطلب تقريرًا عن المصابين بالأهلي

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من إدارة ناديه، تقريرًا مفصلًا من خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، حول حالة المصابين بالفريق، موعد عودة كل منهم للتدريبات الجماعية.

موسيماني طلب بشكل خاص تقريرًا عن حالة رامي ربيعة، مدافع الفريق، من أجل معرفة إمكانية الاستفادة منه في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وادي دجلة: الأهلي يتفاوض معنا لضم بيكهام

كشف محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني بفريق وادي دجلة، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع ناديه، من أجل الحصول على خدمات المدافع أحمد رمضان بيكهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عبد الواحد قال خلال تصريحات إذاعية: "بيكهام قدم موسمًا رائعًا مع وادي دجلة، وهو لاعب ملتزم ومهذب، والأهلي تفاوض مع الإدارة بشأنه، ولكن لا يمكن الحديث في أي أمر مع اللاعب حاليًا، وتركيزنا على البقاء بالدوري المصري الممتاز".

الأهلي لن يضم مدربًا مصريًا في جهاز موسيماني

أكدت تقارير صحفية، على أن فكرة ضم مدرب مصري آخر في الجهاز الفني للفريق، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ليست مطروحة حاليًا.

وأشار موقع يلا كورة، إلى أن فكرة التعاقد مع مدرب عام مصري مع موسيماني ليست مطروحة، والعقد ينص على أن موسيماني ملزم بأن يكون معه مدرب عام ومخطط أحمال ومحلل أداء.

موسيماني أخبر الأهلي بأنه سيجلب مدربًا عامًا أجنبيًا في جهازه خلال الفترة القادمة، سيقوم باختياره بنفسه.