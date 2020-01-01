أخبار الأهلي اليوم | هاني حزين على رمضان ومؤمن يعد بالاحتفال بإفريقيا من الملعب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 ..

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تركي آل الشيخ: لن أدعم أي نادٍ إلا الأهلي

أكد تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، عدم وجود أي نية لديه لتقديم الدعم المادي لأي نادٍ في مصر سوى الأهلي، رغم المشكلات مع مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.

الوزير السعودي تولى الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء لفترة، قبل أن تضرب الأزمات العلاقة بينهما، بدايةً من تقديم آل الشيخ لاستقالته، مرورًا بإعلان مجلس الخطيب قبولها بعد أكثر من عام من الخلافات، مقررًا رد كافة المبالغ المالية التي تبرع بها للنادي له. "اقرأ التفاصيل"

محمد هاني: حزين على رمضان والتعاقد مع ظهير أيمن أمر لا يخصني

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، على أنه ليس حزينًا لرحيل رمضان صبحي، ولكن حزين عليه، لأن استمراره في الأهلي كان سيكون مفيدًا له أكثر.

هاني قال خلال تصريحات إذاعية: "كل شخص له وجهة نظره، ولكني حزين على رمضان صبحي أكثر من حزني على رحيله، لأن الأهلي كان سيساعده على تحقيق البطولات والإنجازات".

وتابع: "لولا منافسة لاعب كبير بحجم أحمد فتحي، لما وصلت لما أنا عليه الآن وأنا بعمر 24 عامًا، وذلك اِلأمر لم يكن ليحدث إذا أنافس لاعبًا غير فتحي، تعاقد الأهلي مع ظهير أيمن أمر لا يخصني ولن أحزن بسببه".

عبد الحفيظ: حققت مع الأهلي 30 بطولة وهذه حقيقة ضم بانون وبلايلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنه حقق مع القلعة الحمراء 30 بطولة، لاعبًا ومسؤولًا، حيث وصف نفسه بالوصيف الحقيقي للأهلي في بطولة الدوري حيث حقق 13 لقبًا، ولم يخسر أي لقب دوري كمسؤول بالأهلي.

عبد الحفيظ تحدث عن التعاقد مع بدر بانون ويوسف بلايلي، حيث قال: "ما تعلمته هو أنه طالما لم توقع العقود يصبح الأمر مجرد كلام، والأمور التفاوضية تقترب وتبتعد، ولكن في نهاية الأمر عندما يأتي اللاعب بين صفوف الفريق، سيصبح لاعبًا بالنادي الأهلي".

مؤمن زكريا: الدوري خطوة مهمة قبل التتويج بإفريقيا

وجه مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، التهنئة لزملائه اللاعبين، بعد التتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء، حيث أكد على أنها خطوة مهمة قبل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

مؤمن قال خلال تصريحات لقناة الأهلي: "بإذن الله سنحقق إفريقيا، وأسكون متواجدًا للاحتفال في الملعب باللقب".