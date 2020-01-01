أخبار الأهلي اليوم | سبب تأخر صفقة بلايلي وخطاب ضد الحكام

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ..

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مرتجي يعلن شفائه من كورونا

أعلن خالد مرتجي؛ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، شفائه من فيروس كورونا المستجد، الذي كان قد داهمه خلال الفترة الماضية.

وكتب مرتجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل دعواتكم تعافينا أنا وعائلتي من مرض كورونا اللعين، وأشكر الله على نعمة حب الناس التي التمستها من كم رسائل الدعم المليئة بالقلق في هذه المحنة، وأشكر كل من تذكرني بدعوة أو برسالة أو بمكالمة تليفونية واعتذر عن عدم قدرتي الرد على هذا الكم الهائل، اللهم دم علينا نعمة الصحة وحب الناس".

سبب تأخر صفقة بلايلي

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، خلال تصريحاته لموقع "في الجول" أن ناديه لا يزال يحاول إتمام التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي؛ محترف الأهلي السعودي، معترفًا بصعوبة الصفقة.

وقال المصدر: "نعمل على إتمام الصفقة رغم صعوبتها، كون أنه يتقاض ثلاثة ملايين دولار سنويًا، وإن كان اللاعب قد رحب بتخفيض راتبه إلى اثنين مليون دولار".

وأضاف: "تحفظنا أيضًا على راتبه بعد التخفيض، فإذا كانت لدينا القدرة على دفعه لدفعناه لرمضان صبحي، والآن ننتظر رده بعدما عرضنا عليه الحصول على مليون دولار فقط مع زيادة سنوية بقيمة 100 ألف دولار".

في خطاب رسمي .. الأهلي إلى اتحاد الكرة: تأتون بحكام قراراتهم كلها تخالف القوانين

خاطبت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإيقاف الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، منتقدة أداء إبراهيم نور الدين؛ الحكم الذي أدار لقاء الأحمر بالأمس أمام الاتحاد السكندري. ( طالع التفاصيل )

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