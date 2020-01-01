أخبار الأهلي اليوم | رمضان صبحي بقميص فريقه الجديد وشقيق عبد الوهاب يكشف عمن دفعه للرحيل بعد 12 عامًا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 ..

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صور | الاتفاق تم .. بيراميدز يجهز للإعلان عن تعاقده مع رمضان صبحي

توصل نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات محترفه رمضان صبحي بصفة نهائية. ( طالع التفاصيل )

أمير عبد الحميد يتسبب في رحيل شقيق عبد الوهاب

كشف أحمد عبد الوهاب؛ شقيق الراحل محمد عبد الوهاب؛ لاعب الأهلي الأسبق، كواليس رحيله عن عمله بالقلعة الحمراء عقب 12 عامًا قضاها به.

وقال عبد الوهاب، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب": "اضطررت للرحيل بسبب أمير عبد الحميد، حيث أننا دخلنا في صدام سويًا ومن وقتها وهو يتصيد لي الأخطاء، لذلك قمت بشكواه إلى سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، وتدخل لحل الأزمة، لكنه دخل في مشكلة مع عبد الحميد أيضًا".

لماذا يرحلون عن الأهلي؟

أبدى السيد حمدي؛ لاعب الأهلي الأسبق، تعجبه من قرارات بعض اللاعبين بالرحيل مؤخرًا عن القلعة الحمراء، مؤكدًا عدم وجود أي دافع لذلك.

وقال حمدي، خلال تصريحاته لقناة الأهلي: "ليس لدي علم بالأسباب التي يقرر على إثرها أي لاعب الرحيل عن الأهلي، الأمر غريب، فأنا أسعد خبر سمعته خلال مسيرتي هو عندما علمت بمفاوضات الأهلي معي، والخبر الأحزن هو إخطاري بالرحيل".

وأضاف: "بالنسبة لي كنت مستعدًا للبقاء بالقلعة الحمراء حتى لو حصلت على أقل عقد من بين اللاعبين".