أخبار الأهلي اليوم | حقيقة التخلي عن أسرة محمد عبد الوهاب ومفاجآت شريف إكرامي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 ..

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حقيقة تخلي الأهلي عن أسرة عبد الوهاب

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما زعمه الإعلامي أحمد حسام "ميدو" في برنامجه "أوضه اللبس"، بشأن عدم قيام الأهلي بتعويض أسرة لاعب الفريق الراحل محمد عبد الوهاب.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مع احترامي لميدو، لكن الحقيقة النادي الأهلي صرف قيمة تعاقد الراحب محمد عبد الوهاب بالكامل لأسرته بعد وفاته، وتم تعيين شقيقه في النادي الأهلي".

لا مفاوضات مع عامر

نفى خالد مهدي؛ مدير الكرة بالإنتاج الحربي، ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع حارس مرمى الفريق عامر عامر.

وقال مهدي، خلال تصريحات إذاعية: "لم نتلق أي شيء رسمي من الأهلي بخصوص عامر، لكننا لن نقف في طريقه حال تلقيه عرضًا، فسنضع مصلحة النادي واللاعب أمامنا".

فيديو | إكرامي: موظف بالأهلي سبب الهجوم عليّ وإذا حرضت رمضان على الرحيل فثابت البطل فعلها معي من قبل

يرى شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، أن هناك حملة ممنهجة ضده يقودها حاليًا موظف بالنادي، موضحًا تفاصيل أزمته وإقحامه في طلب رمضان صبحي الرحيل عن القلعة الحمراء. ( طالع التفاصيل )

فيديو | هل فاوض فايلر للرحيل إلى بيراميدز؟ إكرامي غاضبًا: وصلنا لهذه المرحلة المؤسفة؟

أوضح شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، حقيقة ما تردد عن دخوله في مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر، للرحيل وتولي المسؤولية الفني لنادي بيراميدز، معربًا عن أسفه من الوصول لمثل هذه المرحلة. ( طالع التفاصيل )