أخبار الأهلي اليوم | حسم مصير كهربا وجلسة بين اللاعبين لتجاوز الأزمة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

جلسة بالأهلي واستعلام من فايلر لحسم مصير كهربا بعد أزمته

تقرر أن يتم عقد جلسة عقب مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، لمناقشة أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" والتي حدثت مساء أمس الأربعاء.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الجلسة ستعقد عقب مباراة وادي دجلة، من أجل مناقشة كافة تفاصيل أزمة محمود كهربا، ومدى التزام اللاعب وامتثاله للقرارات.

الأهلي سيقوم بالاستعلام من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، عن رغبته في مشاركة اللاعب من عدمه في التدريبات الجماعية، وكذلك المباريات، وهل سيكون مسموح له بشكل فوري ومباشر أم سيخضع لتدريبات منفردة لفترة من أجل قياس مدى التزامه وانضباطه.

فايلر يفاضل بين فتحي وأفشة لدعم خط الوسط أمام دجلة

يفاضل الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بين محمد مجدي أفشة وأحمد فتحي، من أجل الاستعانة بأحدهما في خط الوسط لتعويض غياب عمرو السولية والمالي أليو ديانج.

ويغيب السولية عن مباراة دجلة بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية، كما يغيب ديانج بسبب تأخره في العودة من بلاده، لتجديد جواز سفره.

جلسة بين لاعبي الأهلي لتجاوز أزمة كهربا

قرر لاعبو النادي الأهلي، عقد جلسة خاصة بينهم، قبل بداية تدريبات اليوم باستاد التتش، للحديث حول ضرورة تجاوز أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر.

لاعبو الأهلي سيجتمعون اليوم قبل بداية المباراة، من أجل التركيز في الارتباطات المقبلة، وعدم التأثر سلبيًا بهذه الأزمة.

كما طلب فايلر من لاعبي الأهلي، بضرورة إغلاق ملف أزمة كهربا، وشدد على ضرورة عدم التأثر بالأزمة والخروج من توابعها سريعًا، من أجل التركيز في الارتباطات المقبلة.

الأهلي يرفض تخفيض عقوبة كهربا

رفض مسؤولو النادي الأهلي، تخفيض عقوبة محمد عبد المنعم كهربا، والتي قدرت بمليون جنيه، بسبب الأزمة التي أثارها اللاعب خلال مران أمس، مع محمد الشناوي حارس الفريق وسيد عبد الحفيظ.

إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضت فكرة التخفيض وأصرت على تفعيل غرامة المليون جنيه ضد كهربا، باعتبار أن الأخير أخطأ بشكل واضح خلال مران الأمس، وخرج عن النص بشهادة الجميع.