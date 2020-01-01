أخبار الأهلي اليوم | فايلر يحجز تذكرة سويسرا وإكرامي يعلق على رحيله

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 ..

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شريف إكرامي معلقًا على رحيل فايلر: أنا لاعب محترف في بيراميدز

علق شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، على الرحيل المحتمل للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، حيث شدد على أنه أصبح لاعبًا محترفًا في صفوف بيراميدز.

إكرامي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لا يقف على لاعب أو مدرب، ولا أستطيع الحديث أكثر من ذلك والدخول في تفاصيل".

المقاولون العرب: لن نقف أمام حلم عماد النحاس

أكد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على أن ناديه لن يمانع رحيل عماد النحاس، المدير الفني لفريقه، في حال تلقيه عرضًا من النادي الأهلي.

صلاح قال خلال تصريحات تليفزيونية: "النحاس يرفض العمل بشكل مؤقت بجهاز الأهلي، ولديه رغبة في العمل الدائم، ولم أتلق أي مفاوضات من جانب محمود الخطيب رئيس الأهلي بخصوص هذا الشأن، وهو نفس الحال بالنسبة للمدرب".

محامي الأهلي: فايلر استفاد كثيرًا من تدريبه للأحمر

أكد هشام عبد ربه، محامي النادي الأهلي، على أن السويسري رينيه فايلر، استفاد كثيرًا من تدريب الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن لغة المال هي التي تتحكم في كل شيء.

عبد ربه قال خلال تصريحات إذاعية: "لغة المال هي السائدة في كرة القدم، الأجانب لا يمتلكون أي مشاعر خاصة أو انتماء لأندية، الأهلي أضاف كثيرًا لفايلر، وفي حالة تتويجه ببطولة إفريقيا، ستكون إضافة قوية لمسيرته التدريبية".

فايلر يحجز تذكرة سويسرا ويخضع لتحليل كورونا

حجز السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا، يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء مباراته أمام الترسانة ببطولة كأس مصر مباشرة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فايلر خضع لتحليل كورونا اليوم، خاصة وأن ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر إلى أوروبا حاليًا.