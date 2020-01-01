أخبار الأهلي اليوم | الموسى يغيب عن لقاء الشرطة وبشكتاش ينتظر رد دي سوزا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ...

نوح الموسى يغيب عن مواجهة الأهلي أمام الشرطة العراقي

يغيب نوح الموسى، لاعب وسط فريق النادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

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وأشارت صحيفة" الرياضية" إلى أن الموسى واصل أخيرًا تقوية العضلة الضامة، موضع إصابته الأخيرة، تمهيدًا لإشراكه في التدريبات الجماعية، ولكنه لن يلحق بالمباراة المقبلة.

وسيحدد الجهاز الطبي مدى قدرة الموسى على خوض المواجهات التالية، بعد أن تم ضمه للقائمة الآسيوية، التي ستغادر إلى قطر اليوم.

رئيس الأهلي: موسم صعب والقادم مختلف تمامًا

عبر عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الرائد، وحسم بطاقة التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ونشر مؤمنة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الحمد لله .. ألف مبروك الفوز والبطاقة الآسيوية .. موسم صعب بكل تحدياته، بإذن الله القادم مختلف تمامًا .. وكل الشكر للاعبين والجهاز الفني، بكل صدق كانوا عند الموعد عند كل تحدي".

تقارير .. بشكتاش التركي ينتظر رد جوزيف دي سوزا

ينتظر مسؤولو نادي بشكتاش التركي، رد البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن قام اللاعب بفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأشارت صحيفة "sporx" إلى أن المدرب سيرجن يالسين، لديه إصرار على التعاقد مع دي سوزا، لتعويض رحيل المصري محمد النني إلى آرسنال الإنجليزي، بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم.

نقل لاعب الأهلي للمستشفى بعد مواجهة الرائد

نُقل البوسني ألفيس ساريتش، لاعب النادي الأهلي، إلى إحدى المستشفيات، بعد مباراة فريقه أمام الرائد، بختام بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي حقق الفوز على الرائد بهدفين دون رد، بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليحسم بطاقة الصعود إلى بطولة دوري أبطال آسيا العام المقبل. " اقرأ التفاصيل "