أخبار الأهلي اليوم | فلادان يتحدث عن قوة النصر .. ومقاضاة المعتدين على العويس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ...

الأهلي يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع البرازيلي كوستا

تقدمت إدارة النادي الأهلي، بعرض رسمي لإدارة سانتوس البرازيلي، من أجل التعاقد مع ماريو سيرجيو كوستا، لاعب الوسط البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

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إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة تواصل سعيها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يقاضي إعلاميين بسبب التعدي على العويس

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي الجهات القضائية تتجه لتقديم شكوى ضد 6 إعلاميين، بسبب هجومهم وتعديهم اللفظي على محمد العويس، حارس مرمى الفريق.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة الأهلي ستقوم برفع شكوى للجهات القضائية ضد 6 إعلاميين قاموا بمخالفات قانونية وجرائم معلوماتية وتعد لفظي قضائي تجاه العويس.

وليد بن غازي رئيسًا تنفيذيًا للنادي الأهلي

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، تعيين وليد بن غازي، رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

وأعلن الأهلي خلال بيانًا رسميًا، عن قرار مجلس الإدارة، بتعيين وليد بن غازين حيث عمل سابقًا مشرفًا على فريق درجة الشباب، وأمينًا للصندوق وأمينًا عامًا في مجلس إدارة النادي.

فلادان: النصر منافس قوي وحضرنا له بشكل جيد

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن النصر يعد منافسًا قويًا، مشيرًا إلى أن فريقه استعد بشكل جيد لتلك المواجهة.

ميلويفيتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الفلسفة التي يعتمد عليها مع اللاعبين هي احترام كل الخصوم، سنلعب من أجل الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، والمواجهة ستكون ممتعة".