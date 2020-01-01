أخبار الأهلي اليوم | مطالبة بالتعاقد مع أمرابط، والاستقرار على بديل السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 ...

مطالبات جماهيرية بضم أمرابط

طالب عددًا من جماهير النادي الأهلي، بالتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، جناح فريق نادي النصر، بعد تردد بعض الأخبار حول عرض النصر اللاعب على الأهلي.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي النصر قد عرض نور الدين أمرابط على الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فلادان يستقر على بديل عمر السومة

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، على بديل السوري عمر السومة، الذي طلب الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فلادان طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم فريق النجم الأحمر الصربي، اللاعب ألفاردو بن نابوهان، لخلافة عمر السومة، حال رحيله عن الأهلي.

سعيد المولد يشير إلى اقتراب رحيله

نشر سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، صورة له عبر تطبيق "سناب شات" يشير فيها إلى أنه اقترب الرحيل عن صفوف فريقه.

المولد نشر عبر حسابه على "سناب شات" صورة وهو يلوح بيده، ويحمل حقيبة في إشارة إلى قرب رحيله عن الأهلي.

طاربزون يوقع مع تافاريس

أعلن نادي طرابزون التركي، عن التعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، لاعب الأهلي السابق، لمدة 3 مواسم قادمة، بناء على اتفاق تم بين الطرفين.

جاء ذلك بعدما فسخ دجانيني عقده مع النادي الأهلي السعودي خلال شهر يوليو الماضي، بحجة عدم حصوله على مستحقات مالية متأخرة.