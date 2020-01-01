أخبار الأهلي اليوم | غيابات مؤثرة أمام الباطن وأزمة بين مؤمنة والكيال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 ...

لا أجانب في ديربي الاتحاد والأهلي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" أول ديربيات الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الاتحاد والأهلي، في 31 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة.

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الموسم الجديد بالمملكة انطلق أمس السبت، وسيخوض العميد أول مباراة له الليلة أمام الاتفاق، بينما يلاقي الأهلي فريق الباطن. " اقرأ التفاصيل "

أزمة بين رئيس الأهلي وطارق كيال

نشبت أزمة بين عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، وطارق كيال المدير التنفيذي لكرة القدم، قبل انطلاق مشوار الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأزمة التي نشبت بين رئيس الأهلي وطارق كيال، بسبب رفض مؤنة توقيع عقد كيال حتى الآن.

ميرتيتا: سعيد بتواجدي مع الأهلي

أكد الروماني ألكسندرو ميرتيتا لاعب النادي الأهلي، على أنه سعيد بالانضمام لصفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأنه أصبح واحدًا من عائلة الأهلي.

وقال ميرتيتا خلال تصريحات تليفزيونية: "قبلت عرض الأهلي لأنه كبير، ويعد الأمر تحدي جيد لي، وسنحصد الألقاب سويًا، وبالتأكيد أعرف الأهلي وشاهدت عدة مباريات له، وأرى أن عمر السومة أحد أفضل اللاعبين".

الأهلي يفقد المجحد والعويس أمام الباطن

يفقد النادي الأهلي، لاعب الوسط محمد الجحد، في مباراة الباطن، المقرر لها مساء اليوم الأحد، بسبب الإصابة، حيث سيلحق بمواجهة الوحدة المقرر لها بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يغيب أيضًا محمد العويس، حارس مرمى الأهلي بسبب الإصابة، عن مواجهة الباطن.