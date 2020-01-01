أخبار الأهلي اليوم | لماذا يغيب مساعد ميلويفيتش؟، ومفاجأة سارة في العيادة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 أكتوبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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الكشف عن سبب غياب مساعد ميلويفيتش عن الفريق

كشفت مصادر صحفية عن عدم وجود خلاف بين فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي ومساعده ميلان كوسانوفيتش، موضحة أن سبب غياب المساعد هو تواجده في صربيا حاليًا حيث يخضع للعلاج.

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صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن كوسانوفيتش تعرض إلى أزمة صحية خلال تواجد الفريق في قطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وقد توجه إلى صربيا حيث تم بتر أحد أصابع قدمه ويسير حاليًا على خطة علاجية، ومن المقرر أن يعود إلى جدة حال تجاوزه تلك المحنة.

مفاجأة سارة في عيادة الأهلي

تشهد عيادة النادي الأهلي حدثًا فريدًا هذا الموسم هو خلوها من اللاعبين المصابين، وهو عكس ما كان عليه الوضع خلال الموسم الماضي حيث كانت تعج بالمصابين وغير الجاهزين.

الأهلي لا يُعاني حاليًا سوى من غياب لاعبين للإصابة منذ بداية الموسم، هما المدافع طلال العبسي الذي يحتاج لتدخل جراحي سيُبعده عن اللعب لمدة 4-6 أشهر تقريبًا مما جعل النادي يُزيل اسمه من قائمته المحلية، وحارس المرمى محمد العويس الذي يُعالج من إصابة في مفصل القدم ولم يُحدد بعد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

أين يقع مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثالثة. الإجابة هنا

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