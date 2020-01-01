أخبار الأهلي اليوم | ما يحتاجه ميلويفيتش للسيطرة على البطولات وفيفا يخطر الراقي بموقف بلايلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 ...

5 لاعبين بالنصر والأهلي يطاردهم شبح الغياب عن نصف النهائي الآسيوي

يخوض عدد من لاعبي النصر و الأهلي السعوديين، مواجهة اليوم الأربعاء، بدوري أبطال آسيا ، بحذر شديد، في ظل ملاحقة الإيقاف لهم حال حصولهم على بطاقات صفراء في مباراة الليلة. ( طالع التفاصيل)

يوسف بلايلي يفسخ عقده .. و"فيفا" يبلغ الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة قام بفسخ تعاقده مع النادي خلال الساعات الأخيرة ويستعد للانضمام لفريقه الجديد قبل بداية الموسم المقبل. ( طالع التفاصيل )

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بناء وفلترة .. ماذا يحتاج فلادان لسيطرة الأهلي محليًا وآسيويًا؟

هل يتمكن فلادان من قيادة الأهلي لمنصات التتويج؟ ( طالع التفاصيل )

محمد عبدالجواد: النصر الأقرب للفوز بالمنطق .. ولكن

تحدث محمد عبدالجواد نجم الأهلي السابق، عن مواجهة الراقي أمام النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا المقرر لها غدًا الأربعاء، حيث ستشهد منافسة قوية لخطف بطاقة نصف النهائي. ( طالع التفاصيل )

الدوريات الأوروبية تدفع الاتحاد السعودي لاتخاذ قرار جديد بالموسم المقبل

أخطر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، أندية دوري المحترفين، بقرار جديد اضطراري، سيتم تطبيقه بداية من الموسم الجديد 2020-2021. ( طالع التفاصيل )

رئيس جديد لرابطة المحترفين .. وموقف الدوري السعودي من الـ5 تبديلات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن رئيس الرابطة الجديد وهو عبدالعزيز العفالق رئيس نادي الاتفاق السابق. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020 – 2021

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد استعدادًا لانطلاقه في الشهر المقبل. ( طالع التفاصيل )

خطوة إيجابية يدرسها الاتحاد الآسيوي للنسخة المقبلة من دوري الأبطال

دفع الوضع الحالي بالنسخة القائمة من دوري أبطال آسيا، الاتحاد القاري لكرة القدم إلى دراسة قرار جديد، تمهيدًا لتطبيقه بداية من النسخة المقبلة. ( طالع التفاصيل )