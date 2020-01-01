أخبار الأهلي اليوم | استعادة المقهوي وسببت أزمة عمر السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 ...

الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهتي أبها والرائد

استعاد النادي الأهلي خدمات لاعبه حسين المقهوي، بعد انتهائه من البرنامج العلاجي في عيادة ناديه، بعد أن كان يعاني من إصابة أربطة الركبة، التي حرمته من المشاركة في أغلب منافسات الموسم الحالي.

المزيد من الفرق

المقهوي بدأ تدريباته الجماعية مع الفريق، حيث لم يتحدد حتى الآن موعد مشاركته في المباريات، حيث من المتوقع أن يكون موجودًا في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الرائد.

طارق كيال يتدخل ويحسم صفقة جديدة للأهلي

حرص طارق كيال، المشرف العام على فريق النادي الأهلي، على التدخل لحل أزمة إسماعيل عمر لاعب نادي جدة، وإنهاء صفقة انتقاله للنادي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كيال يدريد أن ينهي بعض المشاكل بين اللاعب وإدارة الأهلي، التي كانت عائقًا في إتمام الصفقة بوقت سابق، حيث سيجري اجتماعات يحاول من خلالها إنهاء الخلاف.

ومن المقرر أن يكون العقد 3 سنوات، مع تقاضي اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى مليون ومائة ألف ريال سعودي، بالإضالة إلى 300 ألف ريال كمقدم عقد عند التوقيع الرسمي.

كيال يكشف سبب أزمة السومة مع الأهلي

كشف طارق كيال، المشرف العام على فريق النادي الأهلي، عن أزمة السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الذي طلب الرحيل مؤخرًا.

كيال قال خلال تصريحات إذاعية: "كنت على تواصل بشكل دائم مع السومة، حتى بعد ابتعادي عن الأهلي، ويعتبرني مثل والده، ويجب أن يكون صادقًا معي ويوضح لي التزاماته وواجباته".

كيال: حب الأهلي دفعني للعودة مرة أخرى

أكد طارق كيال، المشرف العام على الكرة، على أن حبه للنادي الأهلي دفعه لتغيير قراره بعدم العودة للعمل بالرياضة مرة أخرى، وأنه عاد عندما احتاجه النادي، لأن الأهلي منحه الكثير".

وتابع: "في البداية تحدثت مع المدرب فلادان ميلويفيتش، ووضعنا الاستراتيجية الكاملة للمرحلة المقبلة، وسنحل كل المشكلات واحدة تلو الأخرى، وثقة اللاعبين مهزوزة نحاول استعادتها".

وواصل: طقادمون بقوة، وأعد الأهلاويين بأن يشاهدوا فريقًا مختلفًا، ونسعى للفوز في المباراتين المتبقيتين من الدوري".