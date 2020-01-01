أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات مع لاعبا الحزم والعدالة وميلوفيتش يرفض مهاجم الشباب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 12 سبتمبر 2020 ...

فلادان يجتمع بلاعبي الأهلي استعدادًا للآسيوية

حرص الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على عقد اجتماعًا مع لاعبي الفريق، ضمن إطار تحضيرات الراقي لمواجهة الشرطة العراقي، مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

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المدرب الصربي قام بشرح أسلوبه الذي سيتبعه خلال بطولة دوري أبطال آسيا، بداية من مباراة الشرطة العراقي، مبديًا عددًا من الملاحظات، على أداء الفريق خلال الفترة الماضية.

الأهلي يفاوض لاعبا الحزم والعدالة

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعبان لويس مورالها لاعب الحزم، وآداما تراوري لاعب العدالة، من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلويفيتش يرفض التعالد مع إسبريلا

أكد الإعلامي حسن عبد القادر، على أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، رفض التعاقد مع المهاجم دانيلو إسبريلا، مهاجم فريق الشباب، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سلامة لاعبي الأهلي من فيروس كورونا قبل الآسيوية

أجرى لاعبو النادي الأهلي، الفحوصات الطبية اللازمة، للكشف عن فيروس كورونا، استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في قطر.

وأشار الإعلامي وليد سعيد، إلى أن الفحوصات التي أجراها لاعبي الأهلي اليوم، أثبتت سلامتهم بالإضافة للجهازين الفني والإداري.