أخبار الأهلي اليوم | السومة وفلادان يتفقان حول سبب الهزيمة بالديربي وهل نجح الراقي في الميركاتو؟

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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ميلويفيتش: حاولنا العودة لكننا كنا مرهقين

يرى الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، أن فريقه عانى من الإرهاق خلال مواجهة الاتحاد، فلم يستطع العودة على الرغم من دراسة الفريق جيدًا.

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وقال ميلويفيتش، خلال تصريحاته لقنوات الرياضية السعودية: "كنت أعرف طريقة لعب الاتحاد، لكنهم استطاعوا الفوز بالشوط الأول، الهدفان اللذين تلقيناهما كانا سهلين، لكن الاتحاد استغل الفرص وخرج بهدفين من أول شوط".

وأضاف: "حاولنا العودة في الشوط الثاني، لكن الفريق كان مرهقًا، بسبب المشاركة في كأس الملك، والأهم أننا كسبنا نوح الموسى، الذي رأيته لأول مرة في مباراة رسمية منذ تولي المسؤولية الفنية للفريق، والآن نحتاج إلى راحة ذهنية وبدنية، حتى نعود للاستحقاقات القادمة، فلا نزال في بداية الموسم".

السومة: النصر سبب هزيمتنا بالديربي

أرجع السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، هزيمة فريقه بديربي جدة إلا المجهود الذي بذله خلال مواجهة النصر بكأس الملك.

وقال السومة، خلال تصريحاته لقنوات الرياضية السعودية، عقب الهزيمة أمام الاتحاد 2-0: "هارد لك لنا ومبروك للاتحاد، هذه هي كرة القدم، مكسب وخسارة، لكننا لم نحصل على راحة كافية عقب مواجهة النصر، هناك مجهود وتعب، حتى أننا لم نتدرب بعد المباراة، فقط خضنا تدريبات استشفائية".

وأضاف: "الاتحاد سجل من فرصتين، ونحن خلقنا عديد الفرص ولم نسجل، لكننا لا نزال في بداية الموسم، ونفكر في القادم".

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