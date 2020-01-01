أخبار الأهلي | استقالة طبيب النادي .. واجتماع مهم مع موسيماني

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 نوفمبر

توج فريق النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائي، ويواصل الاستعداد للمراحل الأخيرة من بطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم السبت 28 نوفمبر 2020.

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الأهلي يعقد جلسة مع موسيماني لتحديد القائمتين المحلية والإفريقية

قرر مسؤولو النادي الأهلي، عقد جلسة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، خلال الساعات المقبلة، لحسم عدة أمور خاصة بفريق الكرة.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي سيناقش مع المدرب موسيماني، عدة أمور خاصة بالفريق، أبرزها قيد الصفقات الجديدة، والقائمتين المحلية والإفريقية.

طبيب الأهلي يعتذر عن منصبه ويقترب من السعودية

قرر خالد محمود، طبيب فريق النادي الأهلي، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، باجهاز الفني للقلعة الحمراء، حيث قام بتقديم استقالته لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الخطيب قبل الاستقالة التي تقدم بها طبيب الفريق، حيث يمتلك عرضًا سعوديًا من الأهلي السعودي.

كهربا: توجت بأغلى بطولة في حياتي

أكد محمود عبد المنعم كهربا، جناح فريق النادي الأهلي، على أنه سعيد للغاية، بعد التتويج مع ناديه ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

كهربا نشر صورة له وهو صغير، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عليها معلقًا: "أنا الأهلي اللي كان والحاضر، الحمد لله حلمي اتحقق، وأخذنا أغلى بطولة في حياتي، ده اليوم اللي سعيت له وبذلت كل ما بوسعي حتى أعود إلى بيتي، هنا طفولتي، هنا كبرت، ومن أجله حاربت، مبروك لأعظم جمهور في الكون، الثالثة شمال حياتي كلها".

10 عقبات .. الأهلي يُحرز اللقب الأصعب في تاريخه القاري

عقبات عديدة واجهها الأهلي في مشواره لاستعادة عرش القارة السمراء الذي فقده لمدة 7 سنوات متواصلة في حدث غريب لم يحدث أبدًا خلال القرن الحالي. "اقرأ التفاصيل"