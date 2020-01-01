أخبار الأهلي - أمير توفيق يتكلف بمفاوضات تجديد فايلر وتطورات قضية كهربا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم الخميس 9 أبريل

تصدرت أخبار الأهلي، اليوم الخميس، أنباء بدء مفاوضات لجنة التخطيط لمفاوضات تجديد عقد فايلر.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتليفزيونية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 9 إبريل ...

محامي الأهلي يطمئن الإدارة في قضية كهربا

أكد السويسري مونتيري محامي الأهلي في قضية محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق مع الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على قوة موقفهم.

ويتابع مونتيري القضية بشكل جيد، ومتأكد من قوة موقف الأهلي في القضية، الذي يطالب بها الزمالك إيقاف كهربا.

الأهلي يبدأ مفاوضاته مع فايلر لتجديد عقده

كلفت لجنة التخطيط بالأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات ببدء مفاوضات التجديد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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ويمتد عقد فايلر مع الأهلي لنهاية الموسم الجاري، خاصًة وأنه انهالت عليه الكثير العروض خلال الفترة الأخيرة بعد أداء الأهلي المميز.

الأهلي يوضح حقيقة تفاوضه مع ظهير أيمن الشرطة العراقي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مفاوضات علاء مهاوي، التي أكدتها بعض التقارير مؤخرًا لتدعيم الفريق في الصيف المقبل.

وأكد توفيق خلال تصريحات صحفية، أن ليس هناك مفاوضات من قريب أو بعيد مع مهاوي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عبدالظاهر السقا: العراقي لن يرحل إلى الأهلي أو الزمالك

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، على استمرار كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق خلال الموسم المقبل.

وقال عبدالظاهر في تصريحات إذاعية: "العراقي لن يرحل إلى الأهلي والزمالك، لن نستطيع التفريط في أي لاعب مقيد إفريقيًا".

وأردف: "العروض الذي تلقاها العراقي من الأهلي والزمالك شفهية وليست رسمية، لذا لن نبيعه خلال الفترة المقبلة وسيستمر مع الفريق".