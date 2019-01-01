أخبار إيطالية سيئة لتشيلسي.. إصابة إيمرسون

ماركوس ألونسو مرشح للعودة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعرض إيمرسون بالميري ظهير أيسر تشيلسي ومنتخب إيطاليا للإصابة خلال التوقف الدولي، وذلك في مباراة بلاده ضد فنلندا.

جاء ذلك في الجولة السادسة لتصفيات يورو 2020، حيث اضطر إيمرسون للخروج في الدقيقة الثامنة ليحل أليساندرو فلورينزي لاعب روما على حسابه.

وتقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 59 بفضل هدف شيرو إيموبيلي بعد تمريرة حاسمة من فيديريكو كييزا.

على الناحية الأخرى تعادل تيمو بوكي نجم نورويتش سيتي في الدقيقة 71 لأصحاب الأرض.

يذكر أنه في حال اضطرار إيمرسون للغياب سيعود ماركوس ألونسو على حسابه في صفوف البلوز.