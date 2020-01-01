أخبار إنتر | عروض برشلونة مستمرة وصفقة جديدة في الطريق

إنتر يستعد لتدعيم خط وسطه من أموال بيع إيكاردي

نشاط كبير متوقع لنادي إنتر الإيطالي، بعد الإعلان بشكل رسمي، عن انتقال لاعبه ماورو إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان، والمفاوضات المستمرة مغ برشلونة لبيع لاوتارو مارتينيز.

المدرب أنطونيو كونتي كذلك، ينتظر مصير فريقه في مباريات كأس إيطاليا بعد الجدول الجديد تمهيداً لاستئناف النشاط، لذلك نستعرض معاً أهم ما جاء من أخبار إنتر اليوم الأحد 31 مايو..

عرض مجنون من برشلونة

المزيد من الفرق

تستمر محاولات برشلونة لضم لاوتارو، مع رفض دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب بـ111 مليون يورو، في ظل الظروف المالية الحالية.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي الإسباني عرض 6 من لاعبيه في صفقة تبادلية، منهم رافينيا وجونيور فيربو وتوديبو.

موعد مواجهة نابولي

وعلى جانب آخر كشفت تقارير إيطالية، عن إقامة مباراة إنتر مع نابولي، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 12 يونيو القادم.

وتُلعب المواجهة قبل 24 ساعة فقط من لقاء ميلان ويوفنتوس بنفس المرحلة، على أن يخوض إنتر مباراته مع سامبدوريا بالدوري يوم 21 من نفس الشهر.

واندا تشكر باريس

واندا نارا وكيلة أعمال وزوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قررت البعث برسالة إلى نادي باريس سان جيرمان بعد انضمام نجم إنتر لصفوفه.

وقالت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر":"سعيدة جداً لرؤيتك تحقق جميع أحلامك، الآن يجب عليك المضي قدماً لتحقيق المزيد من الأحلام، شكراً باريس سان جيرمان، دعونا نحقق هذه الأهداف معاً".

🤩🤩 Feliz de cumplir tus sueños , vamos por todo ... que nos quedan sueños por cumplir

gracias @PSG_inside JUNTOS los cumpliremos ❤️

⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/z3Tx3kHSSb — wan (@wandaicardi27) May 31, 2020

عرض مانشستر يونايتد لإيكاردي

صحف إنجليزية تحدث اليوم، الأحد، عن قيام مانشستر يونايتد بمحاولة التعاقد مع ماورو إيكاردي قبل انضمامه لباريس مقابل 52 مليون جنيه استرليني.

الخطوة عارضها بشكل كبير المدرب أولي جونار سولشاير، بسبب تحفظه على سلوك اللاعب، والتصرفات المثيرة للجدل من زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

تونالي في الطريق

بعد الاستفادة المالية الكبيرة لإنتر من بيع إيكاردي، يسعى النادي الإيطالي لاستغلالها في التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن إنتر الآن هو الأقرب لضم اللاعب على حساب منافسه يوفنتوس هذا الصيف.

بريشيا يرحب بالتخلي عن صاحب الـ20 سنة، ولكن بشرط الحصول على قيمة انتقال لا تقل عن 35 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن يجد إنتر مشكلة في دفعه.

فيتشينو لن يخضع لجراحة

ماتياس فيتشينو لاعب وسط إنتر، عانى العديد من الإصابات في ركبته الفترة الأخيرة، لتثار التكهنات حول الخضوع لعملية جراحية لإنهاء الأزمة.

جميع الصحف الإيطالية، أجمعت اليوم على قيام فيتشينو باتخاذ قراره النهائي، بعدم الخضوع لأي جراحة، والاكتفاء بالتأهيل البدني والعلاج الطبيعي.