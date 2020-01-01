أخبار إنتر اليوم | صفقة مثيرة في الهجوم ومارتينيز يدافع عن لوكاكو

ما جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

صفقة هجومية منتظرة ومنافسة مع روما على فيتونخين ضمن أهم أخبار إنتر لـ26 إبريل 2020.

صفقة ثنائية مدوية

مع الحديث عن اقتراب رحيل لاوتارو مارتينيز، بدأ إنتر التخطيط بطريقة مختلفة لتعاقداته الهجومية الصيف المقبل.

بعد تجديد تعاقد جيرو مع تشيلسي، فإن درايس ميرتينز أصبح الهدف المتاح للنيارزوري مع اقتراب انتهاء تعاقده مع نابولي.

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لاجازيتا ديلو سبورت، أكدت نا مارتوا بدأ العامل لحسم صفقة مدوية بانضمام تيمو فيرنر للفريق في صفقة قد تصل إلى 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب.

روما يزاخم إنتر على فيرتونخين

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن نادي روما دخل في مفاوضات لضم يان فيرتونخين مدافع توتنهام الصيف المقبل.

اللاعب الذي سيصبح حرًا بنهاية الموسم كان هدفًا واضحًا لإنتر ميلان الذي سيستغل صداقته بالثنائي روميل ولوكاكو وكريستيان إيركسن.

مارتينيز يدافع عن لوكاكو

دافع روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي عن مهاجمه ولاعب إنتر ميلان روميلو لوكاكو.

وقال مارتينيز في تصريحات لصحيفة تايمز: "لوكاكو لديه صفات استثنائية وهو مهاجم رائع بالنسبة لي، ولكن أصحاب الرأي دائمًا ما يسلطون الأضواء على الصفات الغير موجودة. هل يمكننا أن نتحدث عن دور مارادونا الدفاعي او كفاءة قدمه اليمنى؟ لوكاكو قدم مستويات جيدة مع إيفرتون ومانشستر يونايتد والآن إنتر ولا يمكن لومه على كل شيء".

ضربة جديدة ليوفنتوس

قرر نادي فيورنتينا الإيطالي عدم بيع لاعبه جايتانو كاستروفيلي والاكتفاء فقط بالتخلي عن خدمات فريدريكو كييزا الصيف المقبل.

روكو كوميسيو رئيس فيورنتينا يرفض بيع اللاعب ليوفنتوس، حسب صحيفة توتو سبورت.

ويقدر فيورنيتنا اللاعب بما لا يقل عن 60 مليون يورو وتشير التقارير لتقديم إنتر عرضًا يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو بالإضافة للاعبين من رادجا ناينجولان وروبيرتو جاليارديني وشاندريا بينامونتي.

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