أخبار إنتر اليوم | ولاء لاوتارو وأحد نجوم الفريق ضحية لسوق الانتقالات

تعرف على آخر أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 20 من يوليو.

ولاء لاوتارووالتضحية بأحد نجوم الفريق لتمويل الانتقالات ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ 22 من يوليو.

مفاوضات متقدمة لضم إيمرسون

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان وتشيلسي في مفاوضات متقدمة بشأن انتقال الظهير إيمرسون بالميري لصفوف النيرازوري الصيف المقبل.

لا يعتمد لامبارد على إيمرسون بشكل كبير مع رغبته في التعاقد مع ظهير أيسر جديد أيضًا بوجود تشيلويل لاعب ليستر سيتي على رأس المطلوبين.

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كوريري أشارت لأن إنتر اتفق مع إيمرسون على الشروط الشخصية بالفعل في انتظار حسم الأمور مع تشيلسي الذي يطلب 30 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

سانشيز يحدد رغبته

أكد وكيل أعمال أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى إنتر أن موكله لديه أكثر من عرض في إنجلترا وإسبانيا ولكنه يرغب في الاستمرار مع النيرازوري حسب موقع إنتر نيوز.

وتنتهي إعارة سانشيز مع إنتر بانتهاء مباريات الدوري ويرغب النادي الإيطالي في التعاقد مع اللاعب بشكل دائم ولكنه سيحاول تخفيض مبلغ الـ20 مليون يورو التي يطلبها مانشستر يونايتد لبيع اللاعب.

يمثل راتب سانشيز أمة أخرى في إتمام الصفقة حيث يتقاضى الراتب الأغلى في إنجلترا.

التخلي عن أحد نجوم الفريق

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان سيقوم ببيع أحد لاعبيه ميلان شكريينار أو مارسيلو بروزوفيتش الصيف المقبل لتمويل الانتقالات المطلوبة مع نقص احتمالات رحيل لاوتارو مارتينيز في الفترة الحالية.

ويعد شكرينيار هدفًا لقطبي مدينة مانشستر في إنجلترا بينما ربطت الصحافة بروزوفيتش بانتقال محتمل لبرشلونة أو تشيلسي أو توتنهام.

إنتر كان قد أعلن تعاقده في وقت سابق مع أشرف حكيمي قادمًا من ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.

التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا

ييستضيف إنتر نظيره فيورنتينا اليوم ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإيطالي وهدفه استعادة وصافة الدوري بعد انتصار أتلانتا الأخير.

وجاء التشكيل المتوقع لإنتر كالتالي:

هاندانوفيتش - شكرينيار - دي فراي - جودين - موسيس -باريلا - بروزوفيتش - بيراجي - إريكسن - لوكاكو - سانشيز.

لاوتارو: أقدم كل ما أملك للنادي

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أنه يحاول دائمًا تقديم كل ما لديه وأكثر لفريقه إنتر ميلان طالما كان في الملعب.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تعمد لاوتارو عدم اللعب بجدية لتسهيل انتقاله لبرشلونة.

.لاوتارو قال في تصريحات لموقع النادي: "أنا رجل أقاتل دائمًا أقاتل من أجل أهدافي وأهداف الفريق وإسعاد الجماهير، كونتي منحني الثقة الكبيرة لأكون هنا وساعدني كثيرًا وهو أمر هام للغاية كما يفعل مع جميع اللاعبين".

مصير كونتي مرتبط بسوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن مصير المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مرتبط بشكل أساسي بسوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرت "سبورتس ميديا سيت" فسوق الانتقالات سيظهر كم يثق النادي في المدرب، وهو ما سينعكس بشكل واضح على مستقبله فيما بعد الموسم المقبل.

نجم إنتر مطلوب في مانشستر سيتي من جديد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد المعار لإنتر.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه مانشستر يونايتد للتخلص من اللاعب الذي ضمه من صفوف آرسنال ولم يقدم أفضل ما لديه خلال فترته معهم حتى تمت إعارته لإنتر.

إنتر يصر على لاعب توتنهام

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود إصرار من جانب نادي إنتر في الحصول على خدمات اللاعب تانجي ندومبيلي لاعب فريق توتنهام .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي سيحاول إتمام صفقة تبادلية يترك فيها أحد نجومه لضم اللاعب الفرنسي.

ناينجولان الحل لصفقة كييزا

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا نجم فريق فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ناسيون" والتي ذكرت أن النادي يسعى لوضع رادجا ناينجولان في الصفقة لتسهيل الأمور على نفسه.

اهتمام بثنائي كوت ديفوار

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر مهتم بالتعاقد مع الثنائي فرانك كيسيه لاعب ميلان وسيكو فوفانا لاعب أودينيزي.

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لا تبدو صفقة كيسييه سهلة في ظل حرص الروسونيري على الحفاظ على اللاعب بينما سيكلف فوفانا النيراتزوري 20-25 مليون يورو بعد أربعة أعوام قضاها مع أودينيزي قادمًا من مانشستر سيتي.

صفقة سانشو في صالح إنتر

أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا من الحصول على خدمات جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 100 مليون يورو.

الصحيفة أشارت إلى أن قدوم سانشو سيعني رحيل لينجارد بشكل نهائي وسط اهتمام من إنتر وميلان مع رغبة إنتر أيضًا في تحويل عقد أليكسيس سانشيز لصفقة دائمة.

مانشستر يونايتد لن يمانع رحيل الثنائي في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولشاير بقدراتهما.

