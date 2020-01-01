أخبار إنتر اليوم | واندا تسخر من خسارة الديربي واقتراب عودة ناينجولان

تعرف على أهم أخبار إنتر اليوم، الأحد، 18 أكتوبر 2020

سخرية واندا نارا، صديقة ماورو إيكاردي، من خسارة ديربي ميلانو وموقف باستوني وناينجولان من الإصابة ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، الأحد، 18 أكتوبر 2020.

واندا تهنئ ميلان بعد الفوز بالديربي

سخرت واندا نارا، صديقة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي لاعب إنتر السابق، من هزيمة النيراتزوري في ديربي ميلانو أمام ميلان.

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وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام": "دون حبيبي لا يوجد معنى للديربي، تحية للأصدقاء في ميلان".

اقتراب عودة نانيجولان وباستوني

كشفت شبكة "سكاي" تعافي رادجا ناينجولان وأليساندرو باستوني من الإصابة وإمكانية المشاركة في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك الثنائي في ديربي ميلانو ضد ميلان بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

فيدال: نحاول أن نتطور يومًا وراء يوم

أكد أرتورو فيدال، لاعب إنتر، أنّ الفريق يسعى لتطوير مستواه بين يوم وآخر بعد خسارة الديربي أمام ميلان.

وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا يهم كيف نبدأ، المهم النهاية، نحن نتحسن ونتطور يومًا وراء يوم".

جالياني: غياب شكرينيار وباستوني جاء في صالح ميلان

أكد أدريانو جالياني، الرئيس الأسبق لميلان، أنّ غياب ميلان شكرينيار وأليساندرو باستوني ساهم في فوز الروسونيري على إنتر في الديربي.

كما أشاد بمستوى ميلان خلال الفترة الماضية ومنذ استكمال مسابقة الدوري بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنّ صدارة الدوري حاليًا لم تكن مفاجئة.

فيري: كونتي يجب أن يفوز بلقب في الموسم الحالي

أكد ريكاردو فيري، أسطورة إنتر، أنّ أنطونتو كونتي، مدرب الفريق، قادر على الفوز بلقب في الموسم الحالي مشيرًا إلى أنّ الأخير بنى فريقًا قويًا.

وأشار فيري إلى أنّه حضر الديربي من ملعب "سان سيرو" وشعر بغرابة شديدة بسبب غياب الجماهير، إلا أنّه أبدى تفاؤله بالمستقبل مع كونتي رغم خسارة الديربي.