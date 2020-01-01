أخبار إنتر اليوم | هجوم كونتي وموقف إريكسن

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء ما بعد مباراة الفريق أمام ساسوولو مساء السبت ضمن أخبار إنتر اليوم، 29 نوفمبر 2020.

الصحافة تشيد بصحوة إنتر

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إريكسن على أعتاب الرحيل رسمياً

لم يخف بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، احتمالية رحيل كريستيان إريكسن في يناير المقبل في تصريحاته قبل لقاء ساسوولو. المزيد هنا.

"كورييري" من جانبها أكدت على الأمر وذكرت أن الوضع سيتضح أكثر مع اقتراب سوق انتقالات يناير القادمة.

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كونتي غاضب رغم الانتصار

قال مدرب الفريق أنطونيو كونتي بعد الانتصار على ساسوولو في المؤتمر الصحفي إن فريقه دوماً يبحث عن تقديم كل ما عنده، وأن لقاء ساسوولو ليس العرض الأفضل.

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وذكر المدرب أن الفارق أن الفريق اليوم حقق الانتصار، مشيراً إلى أن الأجواء في إنتر دوماً صعبة، مطالباً فريقه بعدم التأثر بالأجواء الخارجية.

وأوضح كونتي أنه درب عديد الفرق ولم ير مثل هذا التركيز السلبي على فريق الذي يؤثر على اللاعبين، مؤكداً أن فريقه لا يستحق هذا النقد الشديد بحقه.

كونتي: مارادونا كان شاعراً

ودع أنطونيو كونتي عبر حسابه على انستجرام الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا، والذي وصفه بالشاعر.

جاليارديني: الجميع هاجمنا بعد ريال مدريد

قال روبرتو جاليارديني مع قناة النادي الرسمية إن فريقه تعرض لهجوم من جميع النواحي عقب الخسارة مع ريال مدريد الأوروبية.

وذكر لاعب خط الوسط أن التغيير التكتيكي والعودة لخطة 3-5-2 أتى بثماره أمام ساسوولو وأعطى الفريق الانتصار.