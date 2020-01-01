أخبار إنتر اليوم | "نكتة" الميركاتو وخلاف جديد مع برشلونة

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الحفاظ على بروزوفيتش من ليفربول وخلاف جديد مع برشلونة ونكتة الميركاتو ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 8 يونيو 2020.

كونتي يريد تأمين لاعبه من ليفربول

"كالتشيو ميركاتو" تحدثت عن رغبة أنطونيو كونتي في الحفاظ على لاعبه مارسيلو بروزوفيتش وسط أخبار عن اهتمام من ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب.

بروزوفيتش يمتلك شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو ويمكن لأي نادٍ تفعيله من بداية يوليو المقبل حتى منتصفه حسب تأكيدات وكيل أعماله.

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طلب كونتي من إدارة إنتر التوقيع على عقد جديد مع اللاعب وإزالة الشرط الجزائي في ظل كونه اللاعب الأهم للمدرب الإيطالي في وسط الفريق.

صفقة البريميرليج تقترب

أكدت توتو سبورت أن إنتر واثق من التعاقد مع البلجيكي يان فيرتونخين بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

إنتر وجد منافسة من النادي السابق لفيرتونخين أياكس ولكنه نجح في إقناع المدافع البلجيكي بمساعدة الثنائي روميلو لوكاكو وكريستيان إريكسن.

نكتة الميركاتو

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خلاف جديد مع برشلونة

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كافاني يرفض إنتر

ذكرت "توتوسبورت" أن إدينسون كافاني قد رفض عرض إنتر لضمه الصيف المقبل مجاناً بعد ترك باريس سان جيرمان ، والسبب هو أتلتيكو مدريد.

وأكد التقرير اتفاق مهاجم الأوروجواي مع نادي العاصمة الإسبانية على الالتحاق بصفوفه، خصوصاً وأن المفاوضات مستمرة منذ الشتاء الماضي بين الطرفين.

إنتر يضع البدائل لكافاني

"توتوسبورت" تحدثت أيضاً عن قائمة من اللاعبين وضعهم إنتر لتعويض عدم إتمام التعاقد مع كافاني، وعلى رأس هؤلاء تمديد بقاء أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن في حال تألق التشيلي فيما يتبقى من الموسم سيتفاوض إنتر مع يونايتد لتمديد إعارته، مع الإشارة إلى تفضيل أنطونيو كونتي، المدير الفني، للاعب.

ومن ضمن أبرز الأسماء المطروحة أيضاً إدين دجيكو من روما، أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، وثنائي آرسنال بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.

إريكسن يقود إنتر أمام نابولي

أوضحت معظم الصحف الإيطالية أن أنطونيو كونتي سيعتمد على كريستيان إريكسن أساسياً في مواجهة نابولي بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا الجمعة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن كونتي يجهز إريكسن، أو ستيفانو سينسي، ليكون عنصراً مهماً لإعطاء الحلول لفريقه لتفادي ما حدث في الذهاب عندما تم رقابة مارسيلو بروزوفيتش وعانى الفريق تكتيكياً.

مفاضلة بين فيدال وناينجولان

أفادت "توتوسبورت" أن إنتر لا يفضل إدراج أرتورو فيدال ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز بسبب تقدم اللاعب في العمر وانتهاء عقده في 2021، ولذا يتخوف من أن يرفع برشلونة قيمته بإدخاله في الصفقة.

وأشارت إلى أن الحل الأفضل بالوقت الراهن بالنسبة للإدارة هو إعادة رادجا ناينجولان بعد انتهاء إعارته في كالياري، وإدراجه من جديد في صفوف الفريق.