أخبار إنتر اليوم | ناينجولان مقابل كييزا ومدافعان في الطريق

ما هو جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

الحديث عن صفقة تبادلية مع فيورنتينا، والاتجاه لتدعيم خط الدفاع بلاعبين ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، الأول من مايو 2020.

صفقة تبادلية للحصول على كييزا

بحسب "كوريري"، فإنتر سيعرض على فيورنتينا مبلغاً من المال ورادجا ناينجولان لإقناعه من أجل التخلي عن نجمه فيديريكو كييزا.

وأشارت الصحيفة إلى استعداد إدارة النيراتزوري عرض مبلغ يقارب 30-40 مليون يورو، بالإضافة لبطاقة متوسط الميدان البلجيكي الذي لا يدخل في حسابات الفريق.

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اتجاه لضم مدافعين

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر سيتحرك لضم الثنائي ماراش كومبولا، لاعب فيرونا، ويان فيرتونخين، مدافع توتنهام، الصيف القادم لتعزيز الخط الخلفي.

وذكرت الصحيفة أن النيراتزوري مستعد لتلبية رغبات فيرونا من أجل المدافع الألباني الشاب، ولكن يواجه منافسة من عديد الأندية بعد تألقه هذا الموسم.

الموقف فيما يخص فيرتونخين يختلف كونه لاعباً مجانياً بداية من 30 يونيو، ولكن أيضاً هناك طلب كبير على الدولي البلجيكي.

كاستروفيلي يحبط المهتمين

تحدث جايتانو كاستروفيلي، نجم فيورنتينا، عن سعيه للبقاء في صفوف ناديه والتحول لعلم من أعلامه في السنوات المقبلة بعد ظهوره اللافت هذا الموسم.

تألق لاعب خط الوسط الإيطالي الشاب لفت أنظار إنتر ويوفنتوس، ودار الحديث عن صراع بين الناديين الصيف المقبل للتحصل على خدماته.

النيراتزوري ينتظر ميرتينس

بحسب "إف سي إنتر نيوز"، فإنتر مازال ينتظر من البلجيكي درييس ميرتينس أن يحسم مستقبله والنادي الذي سيلعب له الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لم يختار بعد نادي القادم، ما بين التجديد لنابولي، أو التوجه نحو إغراءات البريميرليج من جانب نيوكاسل وتشيلسي.

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أنييلي يغضب إنتر

أثار أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، حنق جماهير إنتر بعد إعجابه بمنشور قارن بين تتويج إنتر بلقب الدوري في 2006 وذلك الخاص بباريس سان جيرمان هذا العام.

وقال مشجع عبر إنستجرام: "يوفنتوس لن يرض أن يفوز بالدوري على الطاولة مثل باريس سان جيرمان، نحن لسنا إنتر لنفعل ذلك"، وهو ما أعجب رئيس البيانكونيري.

إنتر تحصل على لقب الدوري في 2006 بقرار من المحكمة بعد خصم النقاط من يوفنتوس وهبوطه للدرجة الثانية، بالإضافة لمعاقبة ميلان على إثر فضيحة الكالتشيوبولي.