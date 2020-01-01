أخبار إنتر اليوم | مستقبل لاوتارو والتسوق من إنجلترا

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من سبتمبر.

الأنباء عن عرض ريال مدريد لضم لاوتارو مارتينيز، وقرب أرتورو فيدال بالإضافة لموقف كريستيان إريكسين والرغبة في ضم نجم مانشستر سيتي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من سبتمبر.

تقارير .. ريال مدريد يخطف حلم برشلونة ويتفق مع إنتر على ضم لاوتارو

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على وجود اتفاق بين ريال مدريد وإنتر ولاوتارو مارتينيز من أجل رحيل اللاعب الأرجنتيني للفريق الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميديا سيت"، والتي أكدت أن نادي إنتر لن يبيع لاوتارو مارتينيز بأقل من 100 مليون يورو.

المزيد من الفرق

المزيد من التفاصيل

أوتاميندي على رادار إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي إنتر في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، والتي ذكرت أن لاتسيو أيضًا يتابع نجم مانشستر سيتي ويريد ضمه.

مانشستر يونايتد يريد إيفان بيريشيتش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش من نظيره إنتر.

يأتي هذا في ظل تعثر حصول الشياطين الحمر على خدمات اللاعب الإنجليزي جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند.

بيرلو في الصورة وصلاح يتفوق .. أفضل 50 صفقة بالدوري الإيطالي بآخر عشر سنوات

إريكسين في ورطة بسبب فيدال

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن موقف اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسين سيكون أكثر صعوبة بعد قدوم التشيلي أرتورو فيدال من برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن إدارة النادي مستعدة للتخلي عن خدماته مقابل 40 أو 35 مليون يورو.