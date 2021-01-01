أخبار إنتر اليوم | مستثمر عربي لإنقاذ الفريق والحارس الجديد

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عملية بيع النادي والبحث عن حارس مرمى جديد ضمن أخبار إنتر اليوم، 13 فبراير 2021.

مجموعة "مبادلة" مهتمة بشراء إنتر

صحيفة "لا ريبوبليكا" ناقشت وضعية بيع إنتر من قبل مجموعة "سونينج" الصينية والعروض المتوفرة.

التقرير أوضح أن مجموعة "بي سي بارتنرز" تظل الأقرب لشراء النادي رغم الفارق بين العرض والطلب.

وأضاف التقرير أن عملية بيع حقوق بث الدوري الإيطالي التي ستحسم في الأيام المقبلة ستلعب دوراً كبيراً في حسم المفاوضات بخصوص بيع النادي.

التقرير أضاف أن مجموعة "مبادلة" الاستثمارية الإماراتية مهتمة بقوة وأنها قد تقدم عرضاً رسمياً لشراء النادي.

المجموعة سبق وامتلكت حصة في فيراري وتملك استثمارات موسعة في الأزياء وعدة أعمال اقتصادية أخرى.

هاندانوفيتش يصل إلى 500 مباراة وإنتر يبحث عن حارس

"لاجازيتا" أشارت إلى أن سمير هاندانوفيتش سيلعب اللقاء رقم 500 بالدوري الإيطالي الأحد أمام لاتسيو.

الصحيفة أكدت أن إنتر رغم ذلك مستمر في بحثه عن حارس جديد وأن القائمة تضم خوان موسو من أودينيزي على رأسها.

وتواجد أيضاً أليسيو كرانيو من كالياري وأليكس ميريت، حارس نابولي، بالإضافة إلى الشباب فيليب ستانكوفيتش وبرازاو، لاعبا إنتر.

خوف من الإنذارات أمام لاتسيو

"توتوسبورت" أوضحت أن أنطونيو كونتي يخشى من تعرض الثنائي مارسيلو بروزوفيتش ونيكولو باريلا للإنذار أمام لاتسيو والغياب عن لقاء ميلان بعده.

الصحيفة قالت إن هناك احتمالية لمشاركة ستيفانو سينسي أو كريستيان إريكسن من البداية لتجنب المتاعب.

تركيز على تمديد العقود

"لاجازيتا" أفادت بأن التركيز في الوقت الراهن على تمديد عقود اللاعبين والعمل قائم بالتحديد على الأسماء الشابة.

التقرير أوضح إلى أن إنتر يعمل على تمديد عقود الثلاثي لاوتارو مارتينيز، نيكولو باريلا، وأليساندرو باستوني، مؤكدة أن الاتفاق قد حسم بخصوص لاوتارو وباستوني تقريباً.