أخبار إنتر اليوم | مبادلة إريكسن مع نابولي وعودة لوكاكو

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحديث عن مبادلة مع نابولي في ميركاتو الشتاء، وعودة روميلو لوكاكو من الإصابة ضمن أخبار إنتر اليوم، 6 نوفمبر 2020.

مبادلة محتملة مع نابولي

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر قد يكون هو من يتحصل على توقيع أركاديوش ميليك الخارج من الحسابات في نابولي، وذلك عبر صفقة تبادلية.

وقال التقرير إن إنتر قد يعرض رادجا ناينجولان، أو كريستيان إريكسن، ولكن في صفقات منفصلة، من أجل تسهيل عملية التعاقد مع ميليك.

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البحث عن مهاجم

نفس الصحيفة تتحدث عن أن إنتر مستمر في بحثه عن رأس حربة لتدعيم الصفوف في يناير المقبل، وبالإضافة لميليك تم ذكر لاعبين إضافيين.

الأسم القديم الجديد هو أوليفييه جيرو من تشيلسي ، والذي كان قريباً من النادي في أكثر من مناسبة، والثاني هو جيرفينيو، مهاجم بارما، والذي كان قريباً في الصيف الماضي.

لوكاكو يتعافى من الإصابة

"كورييري" أوضحت أن روميلو لوكاكو يفعل كل ما في وسعه من أجل التعافي من الإصابة في عضلات الساق التي غيبته عن آخر لقاءين للفريق.

وتدرب اللاعب بمفرده مساء الخميس، ولكن تبقى مشاركته في مباراة أتالانتا السبت محل شك، وقد يكون على أقصى تقدير احتياطياً.

كونتي يضع خطة أتالانتا

أوضحت "كورييري" أن إيفان بيريشيتش يتجه ليكون أساسياً مرة أخرى في المواجهة التي ستجمع إنتر بأتالانتا مساء السبت بالدوري، وسيتم تفضيله على أليكسيس سانشيز.

ويتوقع أن يعود ميلان شكرينيار، روبرتو جاليارديني، وماتيو دارميان في التشكيل الأساسي بعد الغياب في اللقاء الماضي عنه.

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محاولة إراحة الدوليين

تحدثت "توتوسبورت" عن مفاوضات بين إدارة إنتر والمنتخبات من أجل إراحة مجموعة من اللاعبين وعدم استدعائهم في التوقف المقبل.

الأسماء المطروحة هي أليكسيس سانشيز المتعافى لتوه من الإصابة، وكذلك روميلو لوكاكو، بالإضافة للثلاثي ميلان شكرينيار، روبرتو جاليارديني، وأليساندرو باستوني المتعافين من فيروس كورونا.