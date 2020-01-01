أخبار إنتر اليوم | لوكاكو ينصح مانشستر وخطة لاتسيو

ما هو جديد النيراتزوري؟

الاستعدادات الأخيرة لقمة لاتسيو في الدوري، وحديث روميلو لوكاكو عن فترته مع مانشستر يونايتد ونصيحته لناديه السابق ضمن أخبار إنتر اليوم، 3 أكتوبر 2020.

كونتي يضع اللمسات الأخيرة على خطة لاتسيو

ذكرت "سكاي" أن إنتر قد يبدأ بإيفان بيريشيتش يسار خط الوسط بدلاً من أشلي يونج في محاولة من أنطونيو كونتي لإيقاف خطورة أظهرة لاتسيو.

وينتظر أن يدخل مارسيلو بروزوفيتش أساسياً مع الثنائي نيكولو باريلا وأرتورو فيدال في خط الوسط على حساب كريستيان إريكسن وستيفانو سينسي.

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لوكاكو ينصح مانشستر بخصوص ضم مهاجم جديد

نصح روميلو لوكاكو ناديه السابق مانشستر يونايتد في حوار مع "تايمز" بعدم ضم مهاجم جديد حتى لا يفسد تطور ثنائية ماركوس راشفورد وميسون جرينوود.

البلجيكي قال إن في مانشستر نعتوه باللاعب البطيء وأنه لا يتماشى مع سرعة مباريات الفريق، ولكن تعجب من الأمر وقال كيف سجلت هدفي في شاختار وحصلت على ركلة الجزاء أمام إشبيلية بالدوري الأوروبي بعد عامين من تلك الأقاويل.

وأشاد لوكاكو بالأجواء الإيجابية في إنتر التي خلقها أنطونيو كونتي، إذ أن الجميع يتحدث الإيطالية والجميع على وفاق وانسجام معاً.

باريس يحاول من أجل بروزوفيتش وإريكسن

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض لضم أحد لاعبي الوسط كريستيان إريكسن أو مارسيلو بروزوفيتش ولكن تم رفضه.

النادي الفرنسي عرض المبادلة مع إدريسا جانا أو ليوناردو باريديس، ولكن الرفض أتى عبر إدارة إنتر والمدرب كونتي.

محاولة أخيرة لضم ألونسو

ذكرت "سكاي" أن إنتر سيقوم بمحاولة أخيرة في الساعات الأخيرة من الميركاتو من أجل التعاقد مع ماركوس ألونسو من صفوف تشيلسي.

النيراتزوري سيتمكن من ضم اللاعب في حالة وحيدة هي موافقة البلوز على إعارة اللاعب مع أحقية الشراء، خصوصاً بعد خروجه من قائمة الفريق للقاء كريستال بالاس.

تعطل في مفاوضات كالياري وناينجولان

أوضح "فابريزيو رومانو" أن المفاوضات بين إنتر وكالياري بخصوص رادجا ناينجولان قد تعطلت بسبب عدم التوصل لصيغة بخصوص قيمة اللاعب.

إنتر يطلب عشرة مليون يورو على الأقل بالإضافة للاعبين من الشباب كما عرض كالياري، ولكن المدير الرياضي للأخير أكد صعوبة دفع قيمة اللاعب وراتبه معاً.

أسامواه بين ساسوولو وريدينج

ذكرت تقارير أن الاجتماع الذي جمع بين المدير الرياضي لساسوولو وبيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، البارحة كان بخصوص كوادو أسامواه وفيليب ديوريسيتش.

اللاعب الغاني يتدرب مع إنتر ولكن لا يدخل في الحسابات، وأفادت تقارير بأنه قد يفسخ عقده في الساعات المقبلة وينضم لصفوف ريدينج الإنجليزي.