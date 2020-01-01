أخبار إنتر اليوم | لاوتارو يقترب من الرحيل وكونتي يخسر جودين

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الخميس 10 سبتمبر 2020.

اقتراب لاوتارو مارتينيز من الانضمام إلى برشلونة ودييجو جودين قد يرحل ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 10 سبتمبر 2020.

وكيل أعمال لاوتارو في برشلونة

كشفت TyC الأرجنتينية أنّ وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، في برشلونة لأجل حسم انتقال المهاجم إلى النادي الكتالوني.

وذكرت أنّ وكيل أعمال نجم إنتر يرغب في حسم الصفقة خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات رغم تأكيد خافيير زانيتي منذ أيام بقاء اللاعب.

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ويحاول برشلونة التخلص من لويس سواريز وبيعه إلى يوفنتوس لأجل حسم صفقة لاوتارو.

جودين يقترب من الرحيل عن إنتر

كشفت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أنّ دييجو جودين، لاعب إنتر، يقترب من الرحيل إلى صفوف كالياري خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أنّ إدارة الأفاعي ترغب في التخلص من راتب جودين المرتفع والتعاقد مع ماتيو دارميان من بارما.

وبحسب تقارير صحفية، فإنّ فيورنتينا ينافس كالياري على ضم جودين من إنتر.

إنتر يواجه أزمة في التعاقد مع كانتي

كشفت تقارير صحفية رغبة إنتر في التعاقد مع نجولو كانتي من تشيلسي إلا أنّ الصفقة سوف تكلف خزانة النادي نحو 70 مليون يورو.

وأشار إلى صعوبة دفع النيراتزوري هذا المبلغ، كما أنّ فكرة الإعارة ستكون مكلفة وقد تصل إلى 15 مليون يورو.

فيدال يقترب من تخليص نفسه من برشلونة والرحيل لإنتر

بحسب "سكاي" فإنّ أرتورو فيدال يتفاوض مع إدارة برشلونة للرحيل خلال الصيف الجاري ويحاول فسخ تعاقده.

وسوف ينضم اللاعب إلى إنتر بعقد يمتد إلى موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

لاعب فولهام بديل كانتي في إنتر

أشارت شبكة "سكاي" إلى أنّ إنتر قد يتعاقد مع جان ميشيل سيري من فولهام بعد تعقد مفاوضات ضم كانتي من تشيلسي.

وقد يضم إنتر اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء للتقليل من المبالغ المدفوعة في الصيف الجاري.