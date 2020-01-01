أخبار إنتر اليوم | لاوتارو يريد برشلونة ولكن!

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الثلاثاء الموافق الـ 11 من مايو 2020.

دعم الصفوف في الوسط والدفاع والمفاوضات مع برشلونة حول لاوتارو مارتينيز يتصدران أهم أخبار إنتر لليوم الموافق الـ12 من مايو.

عودة مفاوضات كانسيلو

حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان عاد من جديد لمفاوضات ضم جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي.

اللاعب البرتغالي لم يندمج جيدًا مع أفكار بيب جوارديولا وسيسعى للتخلص منه الصيف المقبل للحصول على خدمات نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة.

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مشكلة تعرقل صفقة تونالي

يرفض نادي بريشيا مالك جوهرة وسط الملعب ساندرو تونالي التفريط في خدمات لاعبه بأقل من 60 مليون يورو دفعة واحدة، هي نفس قيمة الشرط الجزائي في عقده.

يأتي هذا في الوقت الذي يتابع فيه الرباعي يوفنتوس و ميلان وبرشلونة و باريس سان جيرمان اللاعب سعيًا لخطفه، بينما لا يملك إنتر التمويل الكافي لحسم صفقة بتلك الكيفية.

مفاوضات متقدمة مع موهبة اليونان

كشفت تقارير صحفية يونانية اليوم عن اهتمام نادي إنتر باللاعب جيورجيوس فاجيانيديس نجم فريق باناثينايكوس صاحب الـ 19 عامًا.

حيث أوضحت صحيفة "سبورت داي" اليونانية أن النادي الإيطالي قد بدأ بالفعل المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

أزمة بسبب عقود البث وإنتر يساند يوفنتوس

بحسب ما أوضحت صحيفة "إل جورنالي" فشبكة "سكاي سبورت" الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي ترفض دفع القسط السادس والأخير من قيمة العقد المبرم لنقل البطولة بسبب توقفها لتفشي فيروس كورونا.

ليس لاوتارو .. ريال مدريد يطارد نجماً جديداً من إنتر

أندية الدوري الإيطالي أعلنت عن الاجتماع لمناقشة الأمر في الوقت الذي طالب فيه يوفنتوس الشبكة بتمديد التعاقد الحالي لمدة عام واحد بنفس الشروط على أن يتفاوضوا بشأن القسط الأخير، وانضم له في مسعاه إنتر.

لاوتارو يريد برشلونة ولكن

حسب موندو ديبورتيفو، فإن لاوتارو مارتينيز يرغب بشدة في الانتقال لصفوف برشلونة الصيف المقبل ولكن هناك بعض المعوقات في الصفقة.

أولها سيكون رغبة برشلونة في حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن خلال الشهر الحالي.

الثاني سيكون تمسك إنتر ميلان بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب وتقديم برشلونة لـ80 مليون يورو فقط.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن برشلونة يضع تيمو فيرنر كخيار بديل في حال فشل صفقة لاوتارو.

الدعم في الوسط مرفوض؟

بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت" فإنتر لن يقوم بدعم خط وسطه في الصيف الجاري، حيث سيجعل الأولوية لمراكز أخرى في التشكيل.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم سيكون أولوية النادي، وأنه لو فكر في الدعم بخط الوسط لن يبحث عن صفقات الصف الأول أمثال بول بوجبا وميلينكوفيتش سافيتش.

موراتي يطالب الإدارة بالتمسك بلاوتارو مارتينيز

مالك إنتر السابق ورئيسه ماسيمو موراتي طالب إدارة النادي بمحاولة التمسك باللاعب لاوتارو مارتينيز المطلوب في صفوف برشلونة.

رئيس فيورنتينا يحبط إنتر

أحبط رئيس نادي فيورنتينا نادي إنتر في مسعاه للحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا حيث أكد في تصريحات صحفية اليوم على سعادة اللاعب في صفوف الفيولا.