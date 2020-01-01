أخبار إنتر اليوم | صراع كييزا يشتد ومحاولات ضم شكرينيار

ما هو جديد النيراتزوري؟

الصراع القوي على ضم كييزا ومحاولة مانشستر يونايتد لحصول على شكرينيار يتصدران أخبار إنتر اليوم 17 مايو 2020.

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صراع كييزا يشتد

رغم تأكديات رئيس فيورنتنينا أن لاعبه فريدريكو كييزا قد يرحل إلى البريميرليج إلا ان صحيفة توتو سبورت أكدت أن اللاعبين سيستمر في الدوري الإيطالي.

الصحيفة الإيطالية أشارت لأن يوفنتوس عرض لاعبيه رولاندو ماندراجورا وكوريستيان روميرو للحصول على كييزا بينما قدم إنتر دالبيرت وجاليارديني مع/أو رادجا ناينجولان الذي سيحدد وجوده في الصفقة من عدمه إمكانية إضافة مبلغ مالي.

المزيد من الفرق

توتو سبورت أكدت أن إنتر يتقدم على يوفنتوس في الصفقة خصوصًا مع وجود الحل الآخر وهو دفع القيمة اللي يطلبها فيورنتينا حيث سيدخل النيرازوري الصفقة متسلحًا بأموال لاوتارو مارتينيز القريب من الرحيل لبرشلونة.

مانشستر يتقدم صراع شكرينيار

أكدت صحيفة ديلي ميل ان مانشستر يونايتد عاد لمحاولة ضم المدافع السلوفاكي شكرينيار بعد الحديث عن احتمالية رحيله الصيف المقبل.

الشياطين الحمر سيجدون منافسة من ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي لضم المدافع الذي يطلب إنتر 72 مليون يورو للتخلي عنه ولكن إدارة مانشستر واثقة من حسم الصفقة لصالحها في ظل وجود السيولة المالية المطلوبة.

إنتر يحدد بديل لاوتارو

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي إنتر قد حدد بالفعل بديل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز حال رحل عن صفوفهم لبرشلونة هذا الصيف.

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وبحسب ما ذكر موقع "فيتاخيس" فالنادي قد قرر ضم الأرجنتيني ايزيكيل أفيلا لاعب فريق ريال أوساسونا الإسباني.

أوباميانج يتفاوض

أكدت صحيفة "سبورت" أن نادي إنتر يتفاوض مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم هجوم فريق آرسنال كأحد الأهداف المتاحة في سوق الانتقالات.

النادي يستهدف الحصول على خدمات اللاعب بسعر منخفض حيث ينتهي تعاقده مع المدفعجية بنهاية الموسم المقبل ويستطيع الرحيل مجانًا عندها.

إنتر يخبر برشلونة بطلباته

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم فنادي إنتر قد حدد طلباته للتخلي عن لاعبه لاوتارو مارتينيز لبرشلونة في الصيف المقبل.

النادي الإيطالي يرفض التفريط في اللاعب بأقل من قيمة الشرط الجزائي 111 مليون يورو دفعة واحدة، أو مقابل 90 مليون على أقساط مع إدخال نيلسون سيميدو أو جونيور فيربو في الصفقة.

ثنائي تشيلسي تحت أعين إنتر

يستهدف نادي إنتر الحصول على خدمات اللاعب ماركوس ألونسو ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي يعد ضمن قائمة من الأسماء التي يريد البلوز بيعها في الصيف.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" فاللاعب إيمرسون يعد ضمن اهتمامات إنتر أيضًا إلا أن يوفنتوس أقرب للحصول على خدماته.

تراجع حظوظ إنتر في ضم نجم لاتسيو

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن حظوظ نادي إنتر في الحصول على خدمات اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف إنتر قد تضائلت مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فمانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح الأقرب لضم اللاعب لصفوفه في ظل المنافسة الدائرة بينهم وبين باريس سان جيرمان و ريال مدريد وإنتر لضمه.