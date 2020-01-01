أخبار إنتر اليوم | كونتي يواصل الهجوم وإصابة بسيطة لدي فري

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء ما بعد التعادل السلبي مع فيورنتينا البارحة في السيري آ ضمن أخبار إنتر اليوم، 23 يوليو 2020.

كونتي: المركز الثاني للخاسرين

أكد أنطونيو كونتي في تصريحاته ما بعد المباراة أنه لا يهتم بتحقيق المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

المدير الفني ذكر أن كل المراكز بالمربع الذهبي الآن متساوية بالنسبة له، وأن المركز الثاني بالنسبة له هو أول الخاسرين ليس أكثر.

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جودين: الدوري الأوروبي هو الهدف

ذكر دييجو جودين، مدافع إنتر، مع قناة النادي الرسمية أن الهدف الآن هو أن يؤمن لاعبي الفريق بقدرتهم على تحقيق لقب الدوري الأوروبي.

وأضاف المدافع المخضرم أن حافز تحقيق البطولة الأوروبية يجب أن يكون مشجعاً للاعبي فريقه في المتبقي من الموسم الجاري حتى نهايته.

إصابة بسيطة لدي فري

كشفت "سكاي" أن ستيفان دي فري تعرض فقط لكدمة على مستوى الركبة في مباراة فيورنتينا، وأن الفحوصات أكدت سلامته وعدم تعرضه لإصابة خطيرة.

المدافع الهولندي خرج في الشوط الأول بعد أن اشتكى من ركبته، وتشير التقارير إلى إمكانية تعافيه قبل اللقاءين الأخيرين من مسابقة الدوري.

زازا يكشف اقترابه من إنتر

كشف سيموني زازا، مهاجم تورينو، عن اهتمام النيراتزوري بضمه الشتاء الماضي في حديثه مع "سكاي".

وأوضح المهاجم الإيطالي أن الاحتمالية كانت قائمة لرحيله نحو ميلانو وأنه كان يريد الانتقال، ولكن الصفقة لم تتم.

موسو يبتعد نحو إنجلترا

ذكرت "لاجازيتا" أن خوان موسو، حارس أودينيزي، والذي يتابعه إنتر منذ فترة أصبح قريباً أكثر من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف التقرير أن واتفورد الذي تعود ملكيته لنفس ملاك أودينيزي قد يكون الوجهة المقبلة للحارس الأرجنتيني الشاب.