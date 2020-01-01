أخبار إنتر اليوم | كونتي يقاطع الإعلام وأخيراً يغير خطته

ما هو جديد البينياماتا؟

الأجواء المتوترة بعد الخسارة الأوروبية والحديث عن تغيير خططي من قبل أنطونيو كونتي ضمن أخبار إنتر اليوم، 27 نوفمبر 2020.

كونتي يقاطع الإعلام

ذكرت عدة مصادر صحفية أن أنطونيو كونتي قرر عدم الحديث قبل لقاء ساسوولو مساء السبت لحساب الدوري المحلي.

وتناقل عدد من الإعلاميين الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعية بأن كونتي قرر عدم إجراء مؤتمر صحفي كما جرت العادة قبل اللقاءات، دون توضيح الأسباب.

المزيد من الفرق

كونتي: لم أرمي المنديل بعد

تلقى كونتي جائزة الخنزير الذهبي من برنامج "Striscia la Notizie!" الساخر بعد التراجع الكبير في نتائج الفريق هذا الموسم.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

المدير الفني علق بأنه لم يرم المنديل ويستسلم بعد، ووصف الحديث عن ثورة الفريق ضده بأنه حديث سخيف، وقال إنه إذا استمر مدرباً فذلك يعني أنه لم يكن يستحق الإقالة.

حديث عن تغيير خططي

ذكرت "كورييري" أن كونتي قد يغير خططه أخيراً ويلعب برباعي في الخط الخلفي في لقاء ساسوولو السبت.

وستشهد التشكيلة التي سيدفع بها عدة تبديلات، أولاً بإراحة ميلان شكرينيار وخروج أشرف حكيمي وأشلي يونج، ودخول إيفان بيريشيتش وماتيو دارميان أساسيان.

مارسيلو بروزوفيتش سيكون متاحاً بعد التعافي من كورونا ولكن توقع التقرير أنه سيكون احتياطياً.

عودة شبح أليجري

أجمعت الصحف الإيطالية الكبرى كلها أن الموقف الصعب لإنتر أوروبياً، وتراجع النتائج محلياً أعادت للواجهة احتمالية إقالة أنطونيو كونتي.

وربطت الصحف بين إنتر وماسيمليانو أليجري من جديد، ولكن أكدت معظمها صعوبة إقالة كونتي بسبب الوضع الاقتصادي الحرج للفريق.

الكشف عن كلمات فيدال لحكم لقاء ريال مدريد

المزيد من هنا.